YKS TYT Türkiye 1'incisi İnal, başarısını sakinliğine ve çalışmasına borçlu - Son Dakika

2020 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Temel Yeterlilik Testi'nde (TYT) 500 tam puan alarak Türkiye 1'incisi olan Gürkan İnal, elektrik-elektronik veya bilgisayar mühendisliği bölümünü tercih etmeyi düşündüğünü söyledi.

TED Ankara Koleji Vakfı Özel Lisesi öğrencisi İnal, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan 2020 YKS'nin sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte büyük sevinç yaşadı.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) TYT Türkiye 1'incisi olan Gürkan İnal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Sınavdan çıktığımda iyi bir netice bekliyordum ama bu kadarını beklemiyordum. Benim için de sürpriz oldu." dedi.

YKS adaylarına düzenli çalışmaları tavsiyesinde bulunan İnal, "Çalışmalarım senenin başında konu tekrarı şeklindeydi. Daha sonrada test çözmeye ve geçmiş sınav sorunlarını çözmeye başladım. Çalışmalarımın büyük bir bölümünü okulda ve dershanede gerçekleştiriyordum, fazla zamanım da kalmıyordu zaten. Pandemi süreciyle evde çalışmaya başladım. Bazı günler hiç çalışmadığım oldu, kimi günler de bütün günü çalışarak geçirdim." ifadesini kullandı.

Bölüm olarak elektrik-elektronik mühendisliği ya da bilgisayar mühendisliği bölümlerini hedeflediğini aktaran Gürkan İnal, tercih etmeyi düşündükleri arasında Bilkent, ODTÜ, Boğaziçi ve Koç üniversitelerinin bulunduğunu, biraz araştırma yaparak karar vereceğini belirtti.

İnal, "Çocukluğumdan beri hep mühendislik istiyordum, istediğim oldu. Gelecek sene üniversite sınava girecek öğrencilere, strese girmeden çalışmalarını tavsiye ederim. Bazen istediklerini elde edemediklerinde üzülecekler ya da çok sevinecekler. Hiç strese kapılmadan, mutlu ve kendilerine güvenerek bu süreci tamamlamalarını tavsiye ederim." diye konuştu.

Eğitim dönemi boyunca pek çok yarışmada derece elde eden Gürkan İnal, "Genel olarak sakin bir insanım. Başarımı sakinliğime ve çalışmama borçluyum." şeklinde konuştu.

"Bilerek çalıştı ve eksikliklerini tamamladı"

Annesi Sevgi İnal da oğullarının başarısından çok mutlu olduklarını vurgulayarak, "Eğitimi boyunca hep başarılıydı, bununla da taçlandırdı. 2 çocuğumuz var. Bilkent Endüstri Mühendisliği Bölümü'nde okuyor ağabeyi. Ben ve eşim de mühendisiz. Gürkan hep bilinçli bir öğrenciydi. Hangi konularda eksik olduğunu bilen bir öğrenciydi. Bilerek çalıştı ve eksikliklerini tamamladı. Hocalarına, pandemi döneminde verdikleri destekler dolayısıyla teşekkür ediyoruz." dedi.