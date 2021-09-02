YKS VE LGS'DE İLİMİZİN GURURU ÖĞRENCİLERİMİZE ÖDÜLLERİ VERİLDİ - Son Dakika
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YKS VE LGS'DE İLİMİZİN GURURU ÖĞRENCİLERİMİZE ÖDÜLLERİ VERİLDİ

02.09.2021 01:46
YKS VE LGS'DE İLİMİZİN GURURU ÖĞRENCİLERİMİZE ÖDÜLLERİ VERİLDİ

Menteşe Halk Eğitimi Merkezi toplantı salonunda gerçekleşen ödül töreninde; İl Milli Eğitim Müdürümüz Emre Çay, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Ferman Akbulut, Fethiye İlçe Milli Eğitim Müdürü Faruk Kaya, Köyceğiz İlçe Milli Eğitim Müdürü Fazıl Karabağ, Menteşe İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili...

Menteşe Halk Eğitimi Merkezi toplantı salonunda gerçekleşen ödül töreninde; İl Milli Eğitim Müdürümüz Emre Çay, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Ferman Akbulut, Fethiye İlçe Milli Eğitim Müdürü Faruk Kaya, Köyceğiz İlçe Milli Eğitim Müdürü Fazıl Karabağ, Menteşe İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Eylen Terzi, Ortaca İlçe Milli Eğitim Müdürü Seyit Kavak, Şube Müdürleri, öğrenci ve veliler yer aldı.

Üstün başarı elde eden öğrencilerimizi tek tek tebrik eden İl Milli Eğitim Müdürümüz Emre Çay, başarının asla tesadüf olmadığını emek ve gayretle dolu uzun ve zorlu bir sürecin sonunda elde edildiğini belirtti. Öğrencilerin başarı hikayelerinde onlara yoldaşlık eden, destek olan velilerini ve başarılarına ışık tutan öğretmenlerini, okul idarecilerini de ayrıca tebrik eden İl Müdürümüz, başarının aynı zamanda bir ekip işi olduğunu ifade etti.

Muğla'nın gururu olan öğrencilere bundan sonraki eğitim hayatlarında da başarılarının devamını dileyen İl Milli Eğitim Müdürümüz, LGS şampiyonumuza ve YKS'de Türkiye genelinde ilk 500'e giren öğrencilerimize ödüllerini takdim etti. Tören, toplu fotoğraf çekimi ile son buldu.

İşte İlimizin LGS Türkiye Birincisi ve YKS'de ilk 500'e Giren Öğrencilerimiz

Alperen Özcan Özel Çözüm Ortaokulu öğrencisi LGS Türkiye 1.

Can Deniz Kutucuoğlu Menteşe Muğla 75. Yıl Fen Lisesi öğrencisi AYT- Sayısal

Kadir Yiğit Özçelik Köyceğiz Fen Lisesi öğrencisi AYT - Sayısal

Hasan Arda Bıçak Muğla 75. Yıl Fen Lisesi öğrencisi AYT- Sayısal

Hasan Burak Gümüşlü Köyceğiz Fen Lisesi öğrencisi AYT- Eşit Ağırlık

Alp Beysir Özel Final Anadolu Lisesi öğrencisi AYT-Yabancı Dil

Ayşe Melek Toklu Ömer Özyer Anadolu Lisesi öğrencisi AYT - Sözel

Sıla Daşdemir Belediye Fen Lisesi öğrencisi TYT

Gül Başak Arıkök Özel Fethiye Egebil Anadolu Lisesi öğrencisi AYT-Eşit Ağırlık

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Kaynak: Habermetre

milli eğitim bakanlığı, Köyceğiz, Fethiye, Menteşe, Toplum, Son Dakika

Son Dakika Toplum YKS VE LGS'DE İLİMİZİN GURURU ÖĞRENCİLERİMİZE ÖDÜLLERİ VERİLDİ - Son Dakika

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