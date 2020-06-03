YKS ve MSÜ sınavına bir günlük ek başvuru hakkı - Son Dakika

YKS ve MSÜ sınavına bir günlük ek başvuru hakkı

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ve Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) sınavı başvurularını internet ortamında yaptıkları halde ödeme işlemi tamamlanmadığı için kayıt yaptıramayanlara bir günlük ek başvuru hakkı verildi.

YKS ve MSÜ sınavına bir günlük ek başvuru hakkı, System.String[]

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ve Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) sınavı başvurularını internet ortamında yaptıkları halde ödeme işlemi tamamlanmadığı için kayıt yaptıramayanlara bir günlük ek başvuru hakkı verildi. Bu durumdaki adaylar sistemin açılmasıyla kayıtlarını 4 Haziran'da tamamlayabilecek.

AK Parti Bolu Milletvekili Fehmi Küpçü başkanlığında toplanan, TBMM Dilekçe Komisyonu ile İnsan Haklarını İnceleme Karma Alt Komisyonu, Kamu Denetçiliği Kurumunun (KDK) tavsiye kararlarına uyan ve uymayan kurumların temsilcilerini dinledi.

YKS ve Milli Savunma Üniversitesi sınavına başvuran ve başvuru sırasında sınav ücretini internet üzerinden ödeyen ancak ödeme gerçekleşmediği için kayıt işlemini tamamlayamayanlara ek başvuru hakkı tanındı.

Kamu Denetçisi Arif Dülger, mağduriyetler sonucu KDK'ye yapılan başvurular üzerine ÖSYM'ye bu konuda tavsiye kararında bulunulduğunu açıkladı.

Daha sonra söz alan ÖSYM Başkan Yardımcısı Cengiz Ceylan, bazı adayların ödeme aşamasında işlemi gerçekleştirdikten sonra olumlu ya da olumsuz şekilde gelen uyarıyı görmeden sistemi kapattıklarını söyledi.

Bu sıkıntının da bundan kaynaklandığını anlatan Ceylan, "Bu sabah itibarıyla bir çözüm yolu bulduk. İnşallah bu ayın 4'ü itibarıyla bu arkadaşlarımız yeniden kayıt yaptırabilecek. Ödemelerini de yapabilecekler." dedi.

Ceylan, komisyon üyelerinin soruları üzerine yaklaşık 2 bin kişinin başvuru yapabileceğini, bankacılık sistemi üzerinden ödeme girişiminde bulunan herkese bu hakkın tanınacağını aktardı.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.06.2020 04:15 Kaynak: AA

Son Dakika Politika YKS ve MSÜ sınavına bir günlük ek başvuru hakkı - Son Dakika

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