YKS'ye geç kalan adayları sınav merkezlerine polis götürdü - Son Dakika

Tokat'ta Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Sınavı'na (TYT) geç kalan adayları polisler yetiştirdi.

Kentte sınava girecek bazı adaylar, nüfus cüzdanlarını evlerinde unuttu. Bunun üzerine Tokat Valiliğinde bulunan İl Nüfus Müdürlüğüne müracaat eden öğrencilere yeni kimlikleri verildi.

Öğrenciler, sınava yetişebilmeleri için valilik önünde İl Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu'nun talimatıyla bekleyen polis ekipleri tarafından polis otosu ve motosikletlerle sınava girecekleri okullara götürüldü.

Polis ekiplerinin sınav öncesinde 50'ye yakın öğrenciyi sınav merkezlerine ulaştırdığı öğrenildi.