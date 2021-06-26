YKS'ye geç kalan adayların yardımına polis ekipleri koştu - Son Dakika

Videoda, çeşitli sebeplerle sınava geç kalan üniversite adayları için seferber olan polis ekipleri yer alıyor. Siren çalan motosiklet, ekip otosu ve minibüsle öğrencilerin sınav merkezlerine götürüldüğü görülüyor.

Paylaşımda, "Geç kalan, kimliğini evde unutan veya kaybeden tüm gençlerimizin sınav telaşına ortak olduk." ifadesine yer verildi.

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