Emniyet Genel Müdürlüğü , çeşitli kentlerde geç kalan öğrencilerin polis ekipleri tarafından sınav merkezlerine götürülürken çekilen videolarını Twitter 'daki hesabından paylaştı. Görüntülerde adayların polis ekip araçları ve motosikletli ekipler tarafından sınav merkezlerine götürüldüğü görüldü. Video ile birlikte paylaşılan mesajda, "İhtiyaç duyduğunuz her anda tam zamanında yanınızdayız. YKS'ye geç kalan öğrencilerimizi sınava yetiştirdik" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: DHA

TYT, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika... YKS'ye geç kalan adayların yardımına polis koştu - Son Dakika

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