YKS'ye geç kalan iki öğrenciyi polis ekipleri sınava yetiştirdi - Son Dakika

YKS'ye geç kalan iki öğrenciyi polis ekipleri sınava yetiştirdi

Burdur'da, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumuna geç kalan iki öğrenci, polis ekiplerince sınava gireceği okula götürüldü.

Burdur'da, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumuna geç kalan iki öğrenci, polis ekiplerince sınava gireceği okula götürüldü.

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YKS'nin ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testleri (AYT) dolayısıyla hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında sınava geç kalan iki kız öğrenci, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak, yardım istedi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şubesi ekiplerince Fevzi Çakmak Mahallesi'nden alınan öğrenciler, polis aracıyla sınava girecekleri Çayboyu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine götürüldü.

Sınava yetiştirilen öğrenciler, polislere teşekkür etti.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı, Burdur, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.06.2020 16:15 Kaynak: AA

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