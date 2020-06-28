YKS'ye geç kalan öğrencileri polis ekipleri sınava yetiştirdi - Son Dakika

YKS'ye geç kalan öğrencileri polis ekipleri sınava yetiştirdi

Sakarya'da Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumuna geç kalan öğrenciler, polis ekiplerince sınava girecekleri okula götürüldü.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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