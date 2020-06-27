YKS'ye geç kalanları okullara polis ve zabıta ekipleri ulaştırdı - Son Dakika

YKS'ye geç kalanları okullara polis ve zabıta ekipleri ulaştırdı

Kocaeli'de Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) birinci oturumu olan Temel Yeterlilik Testi'ne (TYT) geç kalan öğrencileri polis ve zabıta ekipleri yetiştirdi.

Kocaeli'de Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) birinci oturumu olan Temel Yeterlilik Testi'ne (TYT) geç kalan öğrencileri polis ve zabıta ekipleri yetiştirdi.

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Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, sınav dolayısıyla bu hafta sonu tüm ekipleriyle çalışan zabıta ekipleri, YKS öncesi sınava yetişmeye çalışan öğrencilere yardımcı oldu.

Ekipler Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Kampüsü yerleşke içerisindeki Spor Bilimleri Fakültesi'nde sınava girecek ancak geç kalma ihtimali olan bazı öğrencileri, kampüs girişinden ekip araçlarıyla taşıdı.


Öte yandan Karamürsel ilçesi Dereköy Mahallesi'nde 2 öğrencinin sınava geç kaldığını fark eden polis ekipleri, öğrencileri ekip aracına alarak okula zamanında götürdü.


Aynı ilçedeki 4 Temmuz Mahallesi'nde bulunan lisede sınava girecek olan bir öğrencinin kimliğini unuttuğunu gören polis ekipleri, kimliğini temin ettikleri öğrencinin sınava girebilmesine yardımcı oldu.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı, Kocaeli, Zabıta, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.06.2020 15:15 Kaynak: AA

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