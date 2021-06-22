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YKS'ye geri sayımda öğrencilere öneriler - Son Dakika

YKS'ye geri sayımda öğrencilere öneriler

22.06.2021 11:19
YKS'ye geri sayımda öğrencilere öneriler, System.String[]

Sınava girecek adayların son haftayı nasıl değerlendirecekleri hakkında Dr. Görkem İldaş, 'Yolun Başındayken' programını hazırladı.

Sınava girecek adayların son haftayı nasıl değerlendirecekleri hakkında Dr. Görkem İldaş, 'Yolun Başındayken' programını hazırladı. Programda konuşan Rehberlik Koordinatörü Nevin Çiftel, üniversite adaylarına önerilerde bulundu.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için geri sayım başladı. Tüm adayların girmek zorunda olduğu Temel Yeterlilik Testi (TYT) 26 Haziran, lisans programlarına girecek adayların katılacağı Alan Yeterlilik Testi (AYT) ve dil puanı ile yerleşmek isteyen adayların katılacağı Yabancı Dil Testi (YDT) ise 27 Haziran'da yapılacak.

Marmara Eğitim Kurumları Rehberlik Koordinatörü Nevin Çiftel öğrencilere, "Geçmişin muhasebesini yapmayın. Bu hafta muhasebe yapma zamanı değil. Bu hafta akademik çalışmalarını, taktik ve akademik yönden gözden geçirme, geçmiş yılların sorularını çözme, süreç olarak değerlendirme ve davranma zamanı. Düşünmeyin davranın" diye seslendi.

"YÜZ YÜZE DENEMELERE KATILIN"

Okullarınızda yüz yüze denemeler yapılıyorsa onlara katılmakta fayda olduğunu belirten Rehberlik Koordinatörü Nevin Çiftel, "Çünkü sınava yalnız başınıza girmeyeceksiniz. Çevrenizde insanlar olacak, nasıl etkileşiyorsunuz bir bakın. Deneme sınavlarını her gün yapın, bunu seriye bağlayın. Süre tutun ve mümkünse optik kullanın. Deneme sınavlarını sonuç olarak değerlendirmeyin. Geçmiş yılların sorularına bakın. Çünkü ÖSYM'nin bir sınav ve soru tarzı vardır. Bu tarz, yıllar içerisinde değişmez. Şimdi TYT diyoruz, daha önce YGS vardı. O sorulara da bakın. Tarz olarak alışmaya çalışın" dedi.

"TURLAMA TEKNİĞİNİ UYGULAYIN, SORUYLA İNATLAŞMAYIN"

Rehberlik Koordinatörü Nevin Çiftel, "Taktik önemli. Turlama tekniklerini mutlaka uygulayın. Turlama, sınav süresince bütün soruları görebilmektir. Şu ana kadar birçok turlamayı denediniz. Kendiniz için en doğru turlamayı yerleştirin. TYT'de her yaptığınız soru ve net sayınız çok kıymetli. Matematikte bir soruyla inatlaşıp, diğer tarafta yapabileceğiniz başka soruları kaçırmamalısınız. Bazı sorular zaten tuzak sorulardır, sanki çözülebilecekmiş gibi gözükür ama size süre kaybettirir. Bu tuzağa düşmeyin. İlk turda mutlaka bütün soruları görün" açıklamasında bulundu.

"UZUN SORULARDAN KORKMAYIN, YENİ KONUYA GİRMEYİN"

Her uzun sorunun zor olmadığını ifade eden Rehberlik Koordinatörü Nevin Çiftel şunları söyledi:

"Uzun sorular gözünüzü korkutmasın. Aslında bakarsanız paragraflı soruların içerisinde mutlaka cevaba ait küçük ipuçları bulursunuz. Bu hafta hiç bilmediğimiz yeni bir konuya girmeyelim. Biliyorum ki ufak tefek tamiratlara ihtiyacınız var, evet tamiratları yapalım. Ama sıfırdan yeni bir konuya başlamanın anlamı yok. Bu kafanızı karıştıracaktır, olumsuz duygulara neden olacak ve sizde yetersizlik hissi yaratacaktır."

"PSİKOLOJİK GÜCÜNÜZ FARK YARATACAK"

Rehberlik Koordinatörü Nevin Çiftel, "Bu tür sıralama sınavlarında yani belli bir sürede, belli sayıda soruyu cevaplamak üzere girdiğiniz sınavlarda, psikolojik gücümüz bizi gerçekten farklı kılacak olan kısmımız. Bu haftayı nasıl geçirdiğimiz, sonucu göğüsleyebilmek ve sınavı doğru bir duyguyla karşılayabilmek, soğukkanlı olmak önemli. Diğerlerine oranla fark yaratacak olan kısmımız psikolojik gücümüz olacak" diye konuştu.

"SINAV YOLUN SONU DEĞİL, BAŞI"

Üniversite sınavının yolun sonu olmadığını ifade eden Rehberlik Koordinatörü Nevin Çiftel, "Tam tersine yolun başı. Yolun sonuna geldiğinizi zannetmeyin. Bir turnikeden geçeceksiniz bu sınavla beraber, bir tercih koyacaksınız ve yeni bir yolun başına geçmiş olacaksınız" dedi.

"BU HAFTA UYKU VE BESLENMEYE DİKKAT"

Sınav haftasında uyku ve beslenmeye dikkat edilmesi gerektiğini vurgulayan Rehberlik Koordinatörü Nevin Çiftel son olarak şunları söyledi:

"Sınav akşamı uyuyamıyorum diye kaygılanmayın. Heyecanlı olabilirsiniz, biraz daha geç uykunuz gelebilir, sağlıklı uyku önemli. Uykunuz gelince gidin ve yatın. Bu hafta sizi sakatlayabilecek fiziksel aktivitelerden uzak kalın. Bu hafta sabahları 7 buçuk 8 gibi kalkıp bir şeyler atıştırın, sindirim sisteminizi de lütfen buna dahil edin. Son gün "ben mükellef bir kahvaltı yaparım ve sınava giderim" dediğinizde sindirim sisteminiz size kötü sürprizler hazırlamasın. Bu hafta içerisinde sınava gireceğiniz yeri görün. Giriş belgelerinizin çıktılarını alın. Dosyanızı şimdiden hazırlayın."


YKS'ye geri sayımda öğrencilere öneriler
YKS'ye geri sayımda öğrencilere öneriler

Yükseköğretim Kurumları Sınavı, Üniversite, Haziran, Lisans, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel YKS'ye geri sayımda öğrencilere öneriler - Son Dakika


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