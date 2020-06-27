YKS'ye gireceği okulu bulamayan adayı sınava polis yetiştirdi - Son Dakika

Motosikletli polisi takip etmeye başlayan Kaya, sınava gireceği Özcan Yıldız Anadolu Lisesi 'ne, adayların içeriye alınmaları için duyurulan saatin bitmesine dakikalar kala yetişti.

Bunun üzerine polis memuru, panik halinde olan Kaya'yı sakinleştirdikten sonra aracıyla kendisini takip etmesini önerdi.

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