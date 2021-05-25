YKS'ye girecek adaylara mental hazırlık önerileri - Son Dakika

Üniversite sınavları yaklaşırken milyonlarca aday hayatlarının bu önemli dönemeci için hazırlıklarını yoğunlaştırdı. Pandemi döneminin kısıtlayıcı şartlarının etkili olduğu bir süreç yaşandığını ve sınav başarısı için eğitsel çalışmalar kadar mental ve bireysel hazırlıkların da önemine dikkat çeken Öğr. Gör. Barış Tuncer, YKS'ye bir ay kala etkili bir hazırlık dönemi için adaylara önemli tavsiyelerde bulundu.

"RUTİNİ SÜRDÜRÜN, SÜREKLİ SINAV HAKKINDA KONUŞMAYIN"

Verimli bir sınav hazırlığı için planlı bir günlük yaşam rutininin oluşturulması ve sürdürülmesi gerektiğini belirten Altınbaş Üniversitesi Çocuk Koruma ve Bakım Hizmetleri Program Başkanı Öğr. Gör. Barış Tuncer, "Sınav günü saat kaçta kalkacaksanız şimdiden kendinizi bu saatte kalkmaya alıştırın. Günde 9 saatten fazla, 8 saatten az uyumayın. Gece geç saatlerde kadar ders çalışmak veriminizi düşürür" dedi. Tuncer, her sabah güne mutlaka kahvaltı ile başlanması ve sınav gününde de günlük kahvaltıda tüketilenden farklı bir yiyecek yemeden sınava gidilmesi tavsiyesinde bulundu. Çay, kahve, kola gibi kafein içeren içeceklerin fazla tüketilmemesi gerektiğini belirten Barış Tuncer, sürekli sınav merkezli bir yaşamdan da kaçınılmasını önerdi.

Sürekli sınav hakkında konuşmanın olumsuz etki edeceğine değinen Tuncer şu ifadeleri kullandı:

"Çevrenizdeki insanlarla sürekli sınav hakkında konuşmayın. Başka konularda da sohbet edin. Sınav hakkında olumsuz konuşan kişilerden, ortamlardan uzak durun. Sınav hakkında olumsuz konuşmalardan kaçının. Sınavdan öfkeyle bahsetmeyin. Sınavı bir an önce olup bitmesi, kurtulunması gereken bir musibet, baş belası olarak görmeyin, 'hayatımız birkaç saatlik bir sınava bağlı' şeklinde cümleler kurmayın. Bu tür ifadeler sınava karşı olumsuz bir tutum, direnç geliştirmenize neden olacaktır. Bu durum ders çalışmanızı, sınava hazırlanma isteğinizi olumsuz etkiler. Sınavı olumlu düşüncelerle eşleştirin. Örneğin istediğiniz okulda, üniversitede eğitim görmek, yeni arkadaşlıklar, parlak bir gelecek gibi olumlu düşüncelere yönelin. Sınavı hayallerinize ulaşmanın bir aracı olarak değerlendirin."

ADAYLARA UYARI VE ÖNERİLER

Adayların sürekli olarak kendilerine sınava kaç gün kaldığını hatırlatma tutumunda olmamalarını ve zihinlerini zamanın çok sınırlı olduğu düşüncesiyle meşgul etmemelerini tavsiye eden Öğr. Gör. Barış Tuncer, bu durumun kaygı, stres ve paniğe neden olacağına dikkat çekti. Tuncer, adaylara uyarı ve önerilerini ise şöyle sıraladı:

"Deneme sınavlarında hatalarınıza odaklanmayın. Hatalara, eksiklik ve başarısızlıklara odaklanmak özgüveninizin düşmesine, sınav sırasında yüksek kaygı ve panik yaşamanıza neden olur. Deneme sınavlarınızı geribildirim olarak değerlendirin. Günlük, haftalık ve aylık bir program hazırlayın ve konu eksiklerinizi tamamlayın. Bu dönemde çok katı ders çalışma programları yapmaktan kaçının. Programa uyamadığınızda motivasyonunuz düşebilir, çalışma isteğiniz kaybolabilir. 45-50 dakika ders çalışmak ve 10 dakika ara vermek etkili, verimli ders çalışmak için idealdir. Ders çalışırken, deneme sınavı çözerken telefonla, sosyal medyayla ilgilenmeyin. Ders çalışmanız bitene kadar telefonunuz bir yere kaldırın ve süre bitene kadar telefona bakmayın."

Deneme sınavlarını sadece alınan puan üzerinden değerlendirilmemesini söyeleyen Tuncer, "Her deneme sınavında ders, konu analizi yaparak eksik bilgilerinizi belirleyin. Günde bir tane, gerçek sınav saatinde, sınav koşullarını oluşturarak deneme çözmeniz yararlı olacaktır. Eksik bilgileriniz olabilir. Bu gayet normal bir durumdur. Paniğe kapılmak, endişelenmek yerine bunu güdülenmek, ders çalışmak için bir fırsat olarak değerlendirin. Deneme sınavlarında belli bir konuda hatalarınız fazla çıkıyorsa, kısaca o konuyu tekrarlayıp, deneme sınavı çözmeye devam edin" ifadelerini kullandı.