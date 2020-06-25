YKS'ye girecek adaylara tavsiyeler - Son Dakika

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na(YKS) girecek adaylara tavsiyelerde bulunan Eğitimci Abdülkadir Gayretli, "Kaygı yönetiminde başarılı olursak ve beynimize olumlu sinyaller gönderirsek sınav esnasında açık bir zihin ile soruları çözebiliriz. "yapmalıyım, mecburum" gibi şartlanmalar ile beyin kimyasını bozmamak gerekir. Stresi, kaygıyı beyin kimyasını iyi yönetmekle aşabiliriz" dedi.

"STRESİ VE KAYGIYI BEYİN KİMYASINI İYİ YÖNETMEKLE AŞABİLİRİZ"

Yükseköğretim Kurumları Sınavı için öğrencilerin hem bilgi hem de psikolojik olarak hazır olması gerektiğini belirten İstanbul Gelişim Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Abdülkadir Gayretli, "Beden bir tehdit algıladığında ya da büyük bir uyarılma sonucunda "savaş ya da kaç" durumu sergiler. Bunun sonucunda mide kasılması, el ayak soğuması, terleme, kan şekerimizin düşmesi gibi belirtiler ortaya çıkar. Adrenalin salgılanır ve zihin açılır ancak bu durum uzun sürerse de enerji depolarımız boşalır. İşte tam da bu esnada parasempatik sinir sistemimizi devreye sokmak gerekir. Çünkü o rahatlama sağlar, vücudu onarır. Ancak bu sistem hep beyinden emir bekler. Bu yüzden kaygı yönetiminde başarılı olursak ve beynimize olumlu sinyaller gönderirsek sınav esnasında açık bir zihin ile soruları çözebiliriz. "yapmalıyım, mecburum" gibi şartlanmalar ile beyin kimyasını bozmamak gerekir. Stresi, kaygıyı beyin kimyasını iyi yönetmekle aşabiliriz" dedi.

"GEREKLİ ÖNLEMLER ALINDI"

Sınavda gerekli tüm koronavirüs önlemlerinin alınacağını ve sınav binalarının sınavdan önce detaylı temizliğinin yapılarak dezenfekte edileceğini hatırlatan Gayretli, "YKS'nin her oturumunda, görevliler adaylara koronavirüs önlemleri kapsamında sınav binası girişlerinde maske ve dezenfektan dağıtacak. İsteyen adaylar, kendi dezenfektanları, maskeleri ve siperlikleri ile gelebilecek. Sınav görevlilerine ise maske ve dezenfektanla birlikte lateks eldiven de dağıtılacak. Bilim Kurulu'nun önerisi doğrultusunda sınav süresince maskelerinizi çıkarabileceksiniz. Kaygınızı en aza indirgemeye çalışın ve yalnızca sınava odaklanın" dedi.

"12'NCİ SINIFIN İKİNCİ DÖNEM KONULARINDAN SORU SORULMAYACAK"

YKS'de adayların yüz yüze eğitim gördükleri konulardan sorumlu olacaklarını hatırlatarak, "Adaylara yalnızca 12'nci sınıfın ikinci dönem konularından soru sorulmayacak" diyen Gayretli şöyle konuştu:

"TYT oturumunda zaten ağırlıklı olarak 9. Sınıf konularını içeren bir müfredat olduğu için bu durumun etkisi daha çok AYT üzerinde olacak. Sınav tarihi değişikliği odaklanma sorunu yaratsa da bu durum öğrencilerin konu yetiştirememe gibi bir durum ile karşı karşıya kalmamasını sağlayacaktır. Bu durum 12'inci sınıf öğrencilerinin mezuniyet işlemlerinde de bir takım farklılıklar yarattı. 2019-2020 eğitim öğretim döneminde, sınıf geçmeyle ilgili birinci dönem alınan notlar geçerli olacak. Yılsonu puanı birinci dönem alınan notlar ile belirlenecek. Yıl sonu başarı puanı 50 olan öğrenciler sınıfını doğrudan geçebilecek. Sınıf geçme şartını taşıyan 12. Sınıf öğrencileri diploma alıp mezun olabilecek. 12'inci sınıf öğrencilerinin başarısız veya sorumlu derslerinin olması YKS'ye girmeleri için engel oluşturmayacaktır. Bu durumda üniversiteye yerleşen öğrenciler, diplomalarını aralık ayı sonuna kadar öğrenim gördüğü yükseköğretim kurumuna ibraz etme hakkına sahip olacaklar. 12'inci sınıf öğrencilerinin ortaöğretim başarı puanları; 9, 10, 11 ve 12'inci sınıfın birinci döneminin yıl sonu notları aritmetik ortalaması hesaplanarak oluşturulacaktır."

"ADAYLAR SORULARI SAKİN ÇÖZME VE KONTROL ETME FIRSATI BULACAKLAR"

YÖK'ün aldığı karar gereği Temel Yeterlilik Testi (TYT) için verilen sürenin, yalnızca bu yıl için 30 dakika daha ilave edilerek 165 dakikaya çıkarıldığını hatırlatan Gayretli, "Bu sınav bir sıralama sınavı dolayısıyla en kısa sürede doğru cevabı işaretleyen öğrenciler bu sınavda yüksek puan alır. Süre sıkıntısı yaşamayanlar için rakipler değerlendirildiğinde bir nebze dezavantaj gibi dursa da adaylar soruları daha sakin çözme ve kontrol etme fırsatı bulacaklar. Süreyi yetiştirme konusunda sıkıntı yaşayan öğrenciler ise bu durumdan olumlu etkilenecektir. Ancak bu durum uçurum farklar yaratmayacaktır. Çünkü 2018 ve 2019 TYT Türkiye ortalaması grafiklerini incelediğimizde, en çok doğru cevap verilen testlerin Türkçe ve Sosyal testleri olduğunu görmekteyiz. Ancak Matematik ve Fen testinde her iki yıl da benzer bir grafikle ilerliyor ve Türkiye ortalaması 2 net gibi bir durum ortaya çıkıyor. Türkiye ortalamasında doğru cevap dağılımı biraz daha çeşitlenebilir. Tabi burada sınavın zorluk derecesinin de önemi büyük olacak. Bu nedenle TYT'de bulunan tüm testlerin çözülmesi gerekiyor" dedi.

"BARAJ 170 OLDU"

Lisans programları için ilgili puan türünde 180 olan barajın 170 olması ile daha fazla adayın lisans programlarını tercih edebileceğini belirten İstanbul Gelişim Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Abdülkadir Gayretli, "Bu 112 bin- 95 bin civarında aday olarak tahmin ediliyor. Ancak baraj değişikliğinden etkilenecek kitle daha çok sınavın AYT (Alan Yeterlilik Testi) oturumunda baraj sıkıntısı olan öğrenciler olacaktır" diye konuştu.

AİLELERE ÇAĞRI

YKS adaylarının ailelerine de çağrıda bulunan Gayretli, "Okul bahçelerindeki yığılmayı önlemek ve sosyal mesafeyi korumak için çocuklarınızı bıraktıktan sonra okul bahçesinde ve girişinde beklemeyin" dedi. Sınav saatinden en az 1 saat 15 dakika önce sınav binasında hazır olunması gerektiğini ifade eden Gayretli, "T.C kimlik kartınızı ve nüfus cüzdanınızı yanınıza almayı unutmayın" uyarısında bulundu.

- İstanbul