Son Dakika Haberleri: YKS'ye girecek adayların sınav yerleri belli oldu
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YKS'ye girecek adayların sınav yerleri belli oldu

1 saat önce

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) giriş belgeleri açıklandı.

YKS'ye girecek adayların sınav yerleri belli oldu, System.String[]
Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) giriş belgeleri açıklandı. ÖSYM, 15 Haziran Cumartesi günü uygulanacak YKS Temel Yeterlilik Testi (TYT), 16 Haziran Pazar günü uygulanacak Alan Yeterlilik Testi (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) giriş belgelerini açıkladı. Adaylar, ÖSYM'nin aday işlemleri sayfasından T.C. kimlik numaraları ve aday şifrelerini girerek giriş belgelerine ulaşabilecekler.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 09:40 Kaynak: İHA
Yükseköğretim Kurumları Sınavı, Güncel
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