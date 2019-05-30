YKS'ye girecek adayların sınav yerleri belli oldu
1 saat önce
Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) giriş belgeleri açıklandı.
Yükseköğretim Kurumları Sınavı
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 09:40 Kaynak: İHA
(YKS
) giriş belgeleri açıklandı. ÖSYM, 15 Haziran Cumartesi günü uygulanacak YKS Temel Yeterlilik Testi (TYT), 16 Haziran Pazar günü uygulanacak Alan Yeterlilik Testi (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) giriş belgelerini açıkladı. Adaylar, ÖSYM'nin aday işlemleri sayfasından T.C. kimlik numaraları ve aday şifrelerini girerek giriş belgelerine ulaşabilecekler.
(İHA)
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