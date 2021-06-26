YKS'ye girecek engelli genci kucaklarında koşarak sınava yetiştirdiler - Son Dakika

Mersin'de Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek engelli bir genç, vatandaşların yardımıyla sınava yetiştirildi. Sınava geç kalmak üzere olan engelli genci kucaklayan 4 vatandaş, koşarak sınava gireceği binaya getirdi. Bazı vatandaşlar o anı cep telefonu kamerasıyla kaydederken, örnek davranışları takdir topladı.

Tüm Türkiye'de olduğu gibi Mersin'de de üniversiteye girecek gençleri YKS heyecanı sardı. Bugün sınavın ilk oturumu yapıldı. Binlerce genç gibi sınava girebilecek durumda olan engelli bireylerde sınava girdi. Mersin'de de vatandaşlar, engelli bir genci sınava yetiştirmek için örnek bir davranışa imza attı. Mersin Üniversitesinde (MEÜ) sınava girecek olan engelli bir genç, vatandaşların yardımıyla sınava yetişebildi. Engelli gencin sınava genç kalacağını gören 4 vatandaş, kucaklarına aldıkları genci koşarak sınava gireceği bölgeye götürdüler. Zamanla yarışan vatandaşlar, genci sınava yetiştirmeyi başarabildi.

Vatandaşlar alkışlayarak takdir etti

Öte yandan vatandaşların engelli genci kucaklarında koşarak sınava yetiştirme anları bazı vatandaşlar tarafından cep telefonu kameralarıyla saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde, engelli genci yatar vaziyette kucaklarına alan 4 vatandaş, koşarak okula geliyor. Çevredekiler örnek davranıştan dolayı duyarlı vatandaşları alkışlarken, engelli genç kontrollerinin ardından okula alınıyor. - MERSİN