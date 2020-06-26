YKS'ye girecek öğrencilere belediyeden ücretsiz ulaşım - Son Dakika

Batman Belediyesi, 27-28 Haziran'da yapılacak olan Yükseköğretim Kurumları Sınavına (YKS) girecek öğrenciler için ücretsiz ulaşım hizmeti verecek.



Vali ve Belediye Başkan Vekili Hulusi Şahin, yaptığı açıklamada, hafta sonu yapılacak sınavlara girecek öğrencilere başarılar dileyerek, gençlerin ulaşım sorunu yaşamamaları için bütün otobüs seferlerinin ücretsiz olacağını söyledi.

Öğrencilerin yanı sıra veliler ve sınav görevlilerinin de ulaşımdan ücretsiz yararlanacağını belirten Şahin, "Sınava gireceklerin ulaşımla ilgili sorun yaşamamaları konusunda tüm otobüslerimizi seferber edeceğiz. Sınava girecek öğrencilerimiz ve velileri ile sınavda görev alan öğretmenlerin sınav giriş belgesi veya sınav görev belgelerini göstermeleri halinde tüm otobüslerimizden ücretsiz olarak yararlanabileceklerdir." dedi.