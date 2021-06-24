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YKS'ye girecek öğrencilere "çözemedikleri soruyla inatlaşmamaları" uyarısı - Son Dakika

YKS'ye girecek öğrencilere "çözemedikleri soruyla inatlaşmamaları" uyarısı

24.06.2021 13:37
YKS'ye girecek öğrencilere

Sosyal Medya ve Dijital Güvenlik Eğitim Araştırma Merkezi (SODİMER) Başkanı Prof. Dr. Levent Eraslan, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek öğrencilere, çözemedikleri soruda fazla vakit harcamamaları tavsiyesinde bulundu.

Sosyal Medya ve Dijital Güvenlik Eğitim Araştırma Merkezi (SODİMER) Başkanı Prof. Dr. Levent Eraslan, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek öğrencilere, çözemedikleri soruda fazla vakit harcamamaları tavsiyesinde bulundu.

Eraslan, AA muhabirine, sınava girecek öğrenciler için SODİMER Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik zümresince "YKS önerileri" hazırladıklarını söyledi.

Levent Eraslan, öğrencilere, sınav günü erken kalkmalarını, kendilerini rahat hissedecekleri kıyafet giymelerini, sınavın başlamasından 1 saat önce sınav merkezinde olmalarını, sosyal mesafe kuralı ve görevlilerin talimatına uymalarını tavsiye etti.

Sınavın ilk dakikalarında heyecanın normal olduğunu vurgulayan Eraslan, şöyle konuştu:

"Sınav başladıktan sonra birkaç dakika içinde daha rahat olacaksınız. Denemelerinizdeki testleri hangi sırayla çözdüyseniz, sınavda o sırayla testleri çözün, sınavda stil değiştirmeyin. Kodlama yaparken soru soru kodlarsanız zamanınız boşa harcanabilir, tüm soruları çözdükten sonra kodlarsanız kaydırma yapabilirsiniz. En doğrusu bir sayfadaki 3-4 soruyu çözüp ardından kodlamaktır. Kodladığınız bir sorunun cevabını değiştirmek istediğinizde cevap kağıdını karalama yapmadan silmeye gayret edin."

İlk etapta çözülemeyen sorularla vakit kaybedilmemesi gerektiğini anlatan Eraslan, "Tüm soruları cevapladıktan sonra yapamadığınız sorulara zamanınız kalacaktır. Soruyla inatlaşıp çok zaman harcarsanız diğer soruları riske atarsınız." dedi.

Eraslan, sorularda her cümlenin altının çizilmesinin ayrıntıları fark etmeme durumuna yol açabileceğini, bunun sadece önemli yerlerde yapılması gerektiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Önce soru kökünü, daha sonra paragrafı veya öncülü okuyun. Bir soru hakkında hiçbir fikriniz yoksa soruyu boş bırakın, 2 şık arasında kaldıysanız birini işaretleyebilirsiniz. Uzun ve şekilli sorulardan gözünüz korkmasın. Uzun soru zor soru değildir. Soru uzun olup da cevabı içinde saklayabilir ve cevabı da çok kolay olabilir. Sayısal derslerde işlem yapın, zihinden çözmeye çalışmayın. Zihinden yapılan işlemler çoğu zaman dikkatsizlikten yanlış çıkabiliyor. Soru ifadelerinde yer alan 'söylenemez', 'çıkarılamaz', 'değildir" gibi olumsuz ifadelere dikkat edin. Süreyi iyi ayarlayın, erken bitirirseniz cevaplarınızı kontrol edin, sınavdan erken çıkmayın."

Öğrenciler heyecanlı

Öte yandan, 26 ve 27 Haziran'da YKS'ye girecek adaylar, son hazırlıklarını yaparak heyecanla sınav gününü beklemeye başladı.

Kırklareli Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Sosyal Bilimler Lisesi öğrencisi Ayça Karabacak, salgında okulların kapalı olması nedeniyle sınava hazırlanmakta biraz zorlandığını söyledi.

Ancak kısa sürede bu duruma adapte olduğunu ve günde 12 saat ders çalıştığını anlatan Karabacak, "Günde yaklaşık 500 soru çözdüm. Hedefim hukuk fakültesi ve sonrasında yurt dışında yüksek lisans. Heyecanla sınav gününü bekliyorum." dedi.

Öğrencilerden Sıla Yakıt da salgın sürecinde sınava hazırlanmanın normal zamandan daha meşakkatli olduğunu, hazırlığının son 2 ayını soru çözmeye ayırdığını ifade etti.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı, Sosyal Medya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel YKS'ye girecek öğrencilere 'çözemedikleri soruyla inatlaşmamaları' uyarısı - Son Dakika


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