YKS'ye girecek öğrencilere maske aparat desteği - Son Dakika

YKS'ye girecek öğrencilere maske aparat desteği

İstanbul'un ilçesi Ümraniye'de hafta sonu Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek öğrencilere, maske aparatı desteği verilecek.

İstanbul'un ilçesi Ümraniye'de hafta sonu Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek öğrencilere, maske aparatı desteği verilecek.

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Sınav süresince kullanacakları maskelerin rahatsızlık vermemesi için maske aparatı desteğinde bulunan Termotek Plastik Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Yağan, 5 bin aparatı Ümraniye Belediyesi'ne teslim etti. Aparatlar, sınava gelen öğrencilere dağıtılacak.

Ümraniye Belediyesi İşletme Müdürü İbrahim Tahmaz, sınav süresince maskelerini çıkartmak istemeyen öğrenciler için bu aparatların çok faydalı olacağını belirterek, Yağan'a verdiği destekten dolayı teşekkür etti.

Yağan da bu zorlu süreçte tüm öğrencilere başarılar dileyerek, "Bu zorlu süreçte sınava girecek olan öğrencilerimize bir nebze katkı sağlamak istedik. Sınavda maskesini çıkartmak istemeyenlerin rahat etmesi için Ümraniye Belediyesi ile işbirliği yaprak bu aparatları dağıtmaya karar verdik" dedi.

(İHA)

Yükseköğretim Kurumları Sınavı, Ümraniye, İstanbul, Yağan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.06.2020 12:32 Kaynak: İHA

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