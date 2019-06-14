YKS'ye girecek öğrencilere ücretsiz otobüs
4 saat önce
Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek öğrencilerin ücretsiz taşınacağını bildirdi.
Kırşehir
Haber Yayın Tarihi : 14.06.2019 04:41 Kaynak: AA
Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu
, Yükseköğretim Kurumları Sınavı
'na (YKS) girecek öğrencilerin ücretsiz taşınacağını bildirdi.
Ekicioğlu, yaptığı yazılı açıklamada, 15-16 Haziran'da yapılacak sınava giren tüm öğrencilerin, belediye otobüslerini ücretsiz faydalanabileceklerini belirtti.
Toplu taşıma araçlarından ücretsiz faydalanmaları ile öğrencilere sınav gününde destek olmayı amaçladıklarını vurgulayan Ekicioğlu, "15-16 Haziran 2019 tarihlerinde yapılacak YKS, öğrencilerimizin geleceği için çok önemlidir. Üniversite adayı olan öğrencilerimiz ve onlara destek olan velileri belediyemize ait toplu taşıma araçlarına binerken, sınav giriş belgelerini göstererek ücretsiz yararlanacaklar. Zorlu bir eğitim ve çalışma sürecinin ardından büyük emeklerle üniversite sınavına girecek olan tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.
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