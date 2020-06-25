YKS'ye girecek öğrencilere ücretsiz ulaşım hizmeti - Son Dakika

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, 27-28 Haziran'da gerçekleştirilecek Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek üniversite öğrencisi adaylara ücretsiz ulaşım hizmeti verileceğini bildirdi.

Belediyeden yapılan açıklamada, cumartesi ve pazar günü gerçekleştirilecek YKS öncesinde, şehir genelinde sürdürülen inşaat, altyapı ve çevre çalışmalarının durdurulacağı belirtildi.

Toplu taşıma araçlarının sınav öncesi ve sonrasında normal olarak seferlerini sürdüreceği ve sınav giriş belgelerini gösteren tüm öğrencilerin hizmetten ücretsiz faydalanabileceği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Zabıta ekiplerimiz ise herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması adına görev başında olacak. Yaşanabilecek olumsuzluklara ilişkin SASKİ ALO 185 ve Çözüm Masası ALO 153 numaralı telefonlar üzerinden talepler iletilebilecek. Tüm hemşehrilerimizden toplu taşıma araçlarını kullanmaları hususunda hassasiyet bekliyor, sınav heyecanı yaşayacak tüm öğrencilere başarılar diliyoruz."