YKS'ye girecek öğrencilere uzmanından öneriler - Son Dakika

YKS'ye girecek öğrencilere uzmanından öneriler

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'da (YKS) bu yıl 2,5 milyona yakın öğrenci, hayalindeki üniversiteyi kazanmak için ter dökecek.

YKS'ye girecek öğrencilere uzmanından öneriler, System.String[]

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'da (YKS) bu yıl 2,5 milyona yakın öğrenci, hayalindeki üniversiteyi kazanmak için ter dökecek. Uzmanlar, 27-28 Haziran'da koronavirüs salgının gölgesinde yapılacak YKS sınavına ilişkin önerilerde bulundu.

Sınavı ölüm kalım savaşı olarak görmemek gerektiğini söyleyen Bilfen Liseleri Rehberlik Bölüm Başkanı Sebahat Başusta, "'Bu sınavdan şu kadar net yapmalıyım, hata yapmamalıyım, tüm soruları cevaplamalıyım' gibi düşünceler yerine zamanı verimli kullanma, etkin bir sınav stratejisi oluşturma ve var olan konu eksiklerini bu süre içerisinde tamamlamaya çalışmak lazım. Ayrıca, bu dönemde ders çalışmak kadar sağlığınıza da dikkat etmek çok önemlidir. Havaların değişken olması hastalık riskini arttıran bir faktör bu da günlük yaşantınızı hava durumunu dikkate alarak hareket etmenizi gerektirmektedir. Ayrıca uyku düzeni sınava kadar hep aynı biçimde tutulmalı mümkün olduğunca aynı saatte uyuyup uyanmaya dikkat edilmelidir. Bu sıralar beslenme düzeni de bozulabilmektedir. Aşırı, düzensiz veya az yemek yeme davranışı sergilenebilmektedir. Bu durum da sağlıklı bir hale getirilmeli, bu durumdan kaçınılmalı ve düzenli olarak beslemeye dikkat edilmelidir" dedi.

"SINAVDA YAPACAKLARINIZA ÖNCEDEN KARAR VERİN"

Soru tam olarak okumak gerektiğini söyleyen Başusta, "Sınav sırasında, hangi dersten başlayacağınıza, soru okuma hızına, yapamadığınız soru olursa nasıl hareket edeceğinize, zaman azaldığında nasıl davranmamanız gerektiğine, soruları bitirdiğinizde geri dönüp hangi derse bakmanız gerektiğine önceden karar vermelisiniz. Sınavda bütün sorular tam olarak okunmalıdır. Sorunun uzun olması zor, kısa olması kolay olduğu anlamına gelmez. Özellikle olumsuz soru köklerini dikkatli okumadığınız zaman soruyu yanlış cevaplama olasılığınız oldukça yüksektir" diye konuştu.

"GRAFİK SORULARI DAHA RAHAT ÇÖZÜLÜR"

Başusta, "Öncüllü sorular genellikle zorlanılan soru tiplerindendir. Verilen öncülleri sorudan ne istendiğini dikkate alarak okumak gerekmektedir. Grafik yorumlamanız gereken soruları rahatlıkla çözebilmeniz için bolca grafik sorusu çözünüz, aslında bunlar rahatlıkla cevaplayabileceğiniz sorulardır. Hangi ders ya da hangi soru tipi olursa olsun aslında yapmanız gereken sorunun sizden ne istediğini tam olarak anlamadan cevaplamaya geçmemenizdir. Özellikle bu metinden hangisine ulaşılabilir/ulaşılamaz, hangisi çıkarılabilir/çıkarılamaz gibi soruları genel bilgilerinize göre değil o metne göre düşünüp cevaplamanız önemlidir. Unutmayın sınavda hızlı olmak demek soruyu tam olarak okumadan cevaplamak demek değildir. Zorlandığınız ve yapamadığınız sorularla vakit kaybetmek yerine o soruları işaretleyip daha sonra kalan vakitte zorlandığınız soruları cevaplamak zamanı etkin kullanabilmeniz açısından önemlidir" ifadelerini kullandı.

TÜRKÇEDE SORU KÖKÜNE DİKKAT EDİN

Bilfen Liseleri Türk Dili ve Edebiyatı Bölüm Başkanı Zerrin Bayır ise, "YKS'nin Türk Dili ve Edebiyatı dersi sorularının TYT bölümü; öğrencinin doğru okuma ve anlama becerisini, dil bilgisi yeterliğini, analitik bakış açısını sınamaktadır. Sınavın AYT bölümünde ise edebiyat tarihi ile şiir ve nesir bilgisi, bir edebiyat metnini dönem, akım ve anlayış gözeterek çözümleme becerisi, eleştirel düşünebilme yetisi ölçülmektedir.  Soruyu okumaya soru kökünden başlayınız. Soru kökünü ve sizden isteneni mutlaka iyi anlayınız, metni soruların bakış açısıyla okuyunuz. Altı çizili söz öbeğini metinle bağlantısını kurarak anlamlandırınız.  Metnin tamamını değil, metin için gerekli olduğunu düşündüğünüz yerlerin altını çiziniz. Soru kökündeki "yapılmamıştır", "değinilmemiştir" gibi olumsuz ifadelere dikkat ediniz. Uzun paragraflardan korkmayınız. Uzun paragraf daha fazla ipucu verdiği için çözümü daha kolay olandır. Paragrafı yorumlarken metnin dışına çıkmayın. Anlam sorularında tüm şıkları okumadan cevabı işaretlemeyiniz. Dil bilgisi ve edebiyat sorularını çözerken kesin bilgi, sizi doğru seçeneğe daha çabuk ulaştıracaktır" dedi.

"MATEMATİK SORULARINI DİKKATLİ OKUYUN, ANLAMAYA ÇALIŞIN"

Bilfen Liseleri Matematik Bölüm Başkanı Mahmut Şişmanoğlu da, "TYT matematik sorularının metni uzun olabilir. Soruların dikkatli okunup ne istediğinin anlaşılması çok önemlidir. Soruların çözümünü yaparken işlemleri soru kitapçığınıza düzgün yazmalısınız. Böylece hangi aşamada hata yaptığınızı daha rahat görebilirsiniz. AYT matematik testinde zaman problemi yaşamayacağınızdan her soruya yeterince zaman ayırmalısınız. Sürenizi sonuna kadar kullanmaya dikkat edin. Özellikle AYT, çok soru çözen öğrenciden ziyade konuya hakim olan öğrencilerin başarılı olacağı bir sınav olacaktır. Sınava kadar kalan zamanda bol soru çözmenin yanı sıra konuları gözden geçirmeniz de önemli yarar sağlayacaktır. TYT geometri soruları ise bilgiden çok analitik düşünce ve görsel yeteneğin ön plana çıkacağı, AYT ise bilginin ön plana çıkacağı bir sınav olacaktır. Sınav anında tüm bilgilerinizi çağırabilmeniz, öncesinde çok pratik yapmanızla mümkündür" diye konuştu.

"SORU KÖKÜNE BAKIN"

Bilfen Liseleri Fizik Bölüm Başkanı Hakan Özdemir ise, "YKS'de fizik soruları çözülürken aşağıdaki hususlara dikkat etmek başarınızı arttıracaktır. Şekilli sorular okunurken bilgiler muhakkak şekil üzerine aktarılmalı, aksi takdirde tekrar tekrar soru okunmak zorunda kalına bilinir. Fizikte çok farklı soru çeşidi vardır, ancak bu soruların temel bilgiler ile çözülebileceği unutulmamalıdır. Kendinizi eksik hissettiğiniz konuların soruları ile karşılaşıldığında çözemem diye düşünülmemeli, sorular kazanımlardan ve genellikle çözebileceğiniz kısımlardan oluşacağı için sorulara çözebileceğinizi düşünerek yaklaşmalısınız. Şekli olmayan soruların şeklini çizerek çözmek verileri daha iyi analiz etmenizi sağlayacaktır. Daha önce çözülmüş soru kalıplarına benzeterek hayalimizdeki soruları çözmek yerine, var olan kitapçıktaki sorular çözülmeli. Cevap işaretlenmeden soru köküne son bir kez bakılması faydalı olacaktır" ifadelerini kullandı.

"SÜREYİ İYİ KULLANIN"

Bilfen Liseleri Kimya Bölüm Başkanı Demet Akçayöz de, "TYT ve AYT sınavında kimya dersinde bir soruda birden fazla bilgi sorgulanması beklenmektedir. Bu nedenle adayların soruları çok dikkatli okuyup öğrendikleri bilgiler arasında bağlantıyı iyi kurmaları gerekmektedir. Grafikleri, tabloları, şekilleri dikkatlice yorumlayıp, soru kökünü iyi anlamalı ve neden-sonuç ilişkisini iyi kurmalıdırlar. Güncel hayatla ilişkilendirilmiş sorularda hızlı ve doğru karar verme becerisini göstermelidirler. Süreyi iyi kullanmaları, çeldiricilere dikkat etmeleri ve verilen bilgileri eksiksiz okumaları öğrencilerimize yarar sağlayacaktır" dedi.

"ÇELDİRİCİ SORULAR OLACAKTIR"

Bilfen Liseleri Biyoloji Bölüm Başkanı Taner Altunbaran ise, "TYT sınavında biyoloji soruları 9. ve 10. Sınıf programınınım kazanımlarını sorgulayacak. Sorular temel biyoloji bilgisini ölçecek mantıkta olacaktır. Soru cümleleri dikkatli okunmalı soruda grafik, veri tablosu veya deney düzenekleri varsa içerikleri tam olarak anlaşıldıktan sonra seçenekler değerlendirilmelidir. TYT soruları günlük yaşamla ilişkilendirilmiş, deney içerikli ve çeldiricileri kuvvetli hazırlanmış sorulardır. Bu nedenle TYT'nin yeni nesil sorularına uygun soruları içeren kaynaklardan bu pratiklerin kazanılması gerekir.  AYT sınavında sorular ağırlıklı olarak 11. ve 12. Sınıf programını sorgulayacak. Soruların çoğunluğu kazanımlarınızın analiz düzeyine ulaşıp ulaşmadığını ölçecek detayda olacaktır.  AYT sınavında da sorular konunun mantığını anlamak üzerine kurulmuştur. Bu nedenle ezber bilgi ile soruların büyük bölümünü cevaplandırılamayacaktır. Konu tekrarlarınızı yaparken konular arasında ilişkilendirme yapın ve mutlaka mantığını kavrayın. AYT sorularındaki görsel, grafik ve deney düzeneklerine hakim olabilmek için MEB 11,12.sınıf ders kitaplarının üzerinden geçmeyi ihmal etmeyin. Adayların konu içeriklerinin detaylarını iyi bilmeleri gerekmektedir. Bu öğrenme düzeyini ölçmek için kurgulanan sorularda çeldiriciler kuvvetli olacağından tüm seçenekler okunmadan kesinlikle cevap oluşturulmamalıdır" diye konuştu.

Bilfen Liseleri Sosyal Bilgiler Bölüm Başkanı Aslıhan Sezen de, "TYT soruları daha çok sosyal bilimler temel kavram ve ilkeleri ile düşünme yeteneğini ve temel bilgileri ölçen sorular olacağı için paragrafların ve yönlendirme cümlesinin dikkatli okunması gerekmektedir. AYT sorularının ise TYT sınavına göre daha çok bilgi ağırlıklı sorulardan oluşması beklenmektedir. Bu sorular içerisinde sosyal bilimler temel kavram ve ilkeleri ile düşünme yeteneğini ölçen sorularının da yer alabileceği olasılığının da göz aradı edilmemesi gerekmektedir. Sorunun yönlendirme cümlesi dikkatli bir şekilde okunmalı soruda ne sorulduğu öncelikle tespit edilmelidir. Öncüllerin tamamını okunmadan soru yanıtlanmamalıdır" ifadelerini kullandı.

"NEDEN-SONUÇ İLİŞKİSİNE BAKIN"

Sezen, "Coğrafya sorularında harita, tablo, grafik, paragraf okuma, okuduğunu algılama ve yorumlama çok önemlidir. Sorularda doğa ve insan etkileşimine dikkat ederek olayların neden-sonuç ilişkisi ve dağılış özelliği dikkate alınmalıdır. Türkiye ve Dünya haritasında önemli yerler coğrafi özellikleriyle mutlaka bilinmelidir. Soru yöneltme cümlesinin sonuna doğru algıda tamamlama eğilimine dayalı olarak öğrencinin dikkati azalmakta ve yöneltme cümlesini kendi kurgusuna göre tamamlamakta bu da okuma hatalarına yol açmaktadır. Öğrenci paragrafı yorumlarken kendi fikrini değil, paragraftaki vurguyu dikkate almalıdır. Din Kültürü soruları son yıllarda özellikle kavram bilgisine dayandığından adaylar temel kavramlara hakim olmalıdır. Aynı şekilde AYT sınavı tümüyle bilgiye dayalı olduğu için adaylar felsefe, mantık, psikoloji ve sosyolojide temel kavramları bilerek sınava girmelidir" dedi.


Yükseköğretim Kurumları Sınavı, Edebiyat, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.06.2020 12:46 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel YKS'ye girecek öğrencilere uzmanından öneriler - Son Dakika

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