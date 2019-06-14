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YKS'ye girecek olan öğrenciler kutsal mekanlarda dua etti

3 saat önce

Şanlıurfa'da öğrenciler hafta sonu yapılacak olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) öncesi Balıkgöl Platosu ve Hz. Eyyüb sabır makamında namaz kılıp dua etti.

YKS'ye girecek olan öğrenciler kutsal mekanlarda dua etti, System.String[]
Şanlıurfa'da öğrenciler hafta sonu yapılacak olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) öncesi Balıkgöl Platosu ve Hz. Eyyüb sabır makamında namaz kılıp dua etti.

Şanlıurfa'da öğrencileri hafta sonu gerçekleştirilecek olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) telaşı sardı. Bir yıl boyunca ders çalışarak sınava hazırlanan öğrenciler, sınav öncesi Balıklıgöl Platosu ve Hz. Eyyüb peygamber sabır makamında giderek namaz kılıp dua etti. Balıklıgöl Platosunda yer alan Hazreti İbrahim'in doğduğuna inanılan mağaranın önünde ve içerisinde dua eden öğrenciler, balıklara yem atarak, sınav öncesi stres attı. Öğrenciler, bir yıl boyunca üniversite sınavlarına çalıştıktan sonra kutsal mekanlara gelerek, namaz kılıp dua etti. - ŞANLIURFA
Haber Yayın Tarihi : 14.06.2019 05:51 Kaynak: İHA
Balıklıgöl, Şanlıurfa, Yükseköğretim Kurumları Sınavı, Güncel
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