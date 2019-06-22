Son Dakika Haberleri: YKS'ye giren Hasan, 'yan bakma' kavgasında öldürüldü
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YKS'ye giren Hasan, 'yan bakma' kavgasında öldürüldü

1 saat önce

KAYSERİ'de, geçen hafta Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) giren Hasan Kocakaya (20), 'yan bakma' kavgasında bıçaklandı.

YKS'ye giren Hasan, 'yan bakma' kavgasında öldürüldü, System.String[]
KAYSERİ'de, geçen hafta  Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) giren Hasan Kocakaya (20), 'yan bakma' kavgasında bıçaklandı. Kocakaya, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Olay, dün saat 22.00 sıralarında, merkez Melikgazi ilçesine bağlı Danişmentgazi Mahallesi, Hanedan Sokak'ta meydana geldi. Geçen hafta YKS sınavına giren Hasan Kocakaya yolda yürürken, akraba olan F.İ., (15) C.İ., (17) H.İ., (15) ve P.İ., (16) ile arasında 'yan bakma' tartışması çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesiyle Kocakaya, kim tarafından kullanıldığı bilinmeyen bıçakla vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. Kocakaya, kanlar içerisinde yere yığılırken, 4 kişi ise olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan Kocakaya daha sonra, ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Kocakaya, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Kocakaya, öğlen kılınan cenaze namazının ardından Sarız ilçesinde toprağa verildi.
Olayın ardından çalışma başlatan polis ekipleri kısa sürede 4 şüpheliyi saklandıkları evde yakaladı. Çocuk Şube Müdürlüğü'ne teslim edilen şüphelilerin, sorgularının devam ettiği öğrenildi.


- Kayseri
Haber Yayın Tarihi : 22.06.2019 02:31 Kaynak: DHA
Polis, Melikgazi, Kayseri, Yükseköğretim Kurumları Sınavı, Güncel
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