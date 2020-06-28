YKS'ye giren Naciye ninenin hedefi tıp okumak - Son Dakika

YKS'ye giren Naciye ninenin hedefi tıp okumak

RİZE'de, 4 çocuk, 2 torun sahibi Naciye Dinç (57), Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girdi. Dinç, "Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni kazanmayı hedefliyorum" dedi. Kentte, eğitim-öğretimine yıllar önce ara veren 4 çocuk, 2 torun sahibi Naciye Dinç, yarıda kalan öğretimi tamamlayıp lise diploması almak için okumaya karar verdi. Gülbahar Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin 'Yüzyüze Eğitim Programı'na kayıt yaptıran Dinç, 4 yılda liseyi tamamladı. Okuma ve çalışma azmiyle okuldaki diğer öğrencilerin ilgi odağı olan Naciye Dinç, birincilikle tamamladığı okulun mezuniyet töreninde kep attı, aldığı başarı belgesinin mutluluğunu yaşadı. Naciye Dinç, üniversite hayali için hazırlık yaptı. Tevfik İleri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde Yükseköğretim Kurumları sınavına giren Dinç, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde okuma hayali kuruyor.

'OKUMANIN YAŞI YOK'

Okumanın yaşı olmadığını anlatan Naciye Dinç, "Gençlere örnek olmak istiyorum. Oğlum vasıtasıyla okumaya başladım. 4'üncü sınıfta okulumu bırakıp hafızlık yapmaya başladım. Sonra hafızlığı bıraktım. Okumak içimde bir ukte kalmıştı. Bunu gerçekleştirmek istiyorum. Hedefim Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde okumak. Kazanmak kolay değil. Olmazsa Gastronomi okumak isterim?? dedi.