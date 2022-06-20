YKS'ye girerken kimliğini unutan öğrencinin eğitim masraflarını Osmaniye Vakfı karşılayacak - Son Dakika
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YKS'ye girerken kimliğini unutan öğrencinin eğitim masraflarını Osmaniye Vakfı karşılayacak

20.06.2022 23:52
YKS'ye girerken kimliğini unutan öğrencinin eğitim masraflarını Osmaniye Vakfı karşılayacak

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girerken kimliğini unuttuğu için gözyaşlarını tutamayan Ayşe Sabancalı'nın tüm eğitim masrafları, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin talimatıyla kurucusu olduğu Osmaniye Vakfınca karşılanacak.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girerken kimliğini unuttuğu için gözyaşlarını tutamayan Ayşe Sabancalı'nın tüm eğitim masrafları, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin talimatıyla kurucusu olduğu Osmaniye Vakfınca karşılanacak.

Osmaniye Vakfının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Osmaniye'de üniversite sınavına girişi sırasında gündeme gelen hem yetim hem de öksüz kızımız Ayşe Sabancalı'nın devlet ya da vakıf fark etmeksizin hangi üniversite ve bölümde okumak istiyorsa Vakfımızın Kurucusu ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin talimatları ile Osmaniye Vakfı olarak tüm eğitim masraflarını üstleneceğimizi kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Osmaniye'de YKS'ye gireceği sırada kimliğini unuttuğunu fark eden Ayşe Sabancalı göz yaşlarına hakim olamamıştı. Daha sonra polislerin ve yakınlarının yardımıyla kimliği getirilen Sabancalı, sınava girebilmişti.

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Kaynak: AA

Devlet Bahçeli, Osmaniye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel YKS'ye girerken kimliğini unutan öğrencinin eğitim masraflarını Osmaniye Vakfı karşılayacak - Son Dakika

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