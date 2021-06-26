YKS'YE KÖPEĞİYLE GELDİ; SON ANA KADAR YANINDAN AYRILMADI - Son Dakika

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Sınavı 10.15'te başladı. Sınava ikinci defa giren Gizem Bay'ı sınava köpeği 'Mişa' ile geldi.

YKS'nin ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi saat 10.15'te başladı. Adaylar, saat 10.00'da sınav giriş kartları ve kimlik belgeleri ile sınava girdi. Sınav salonuna alınmayan malzemeler okul önlerinde bekleyen emanetçilere teslim edildi. Sınava ikinci defa giren Gizem Bay, sınava çok sevdiği köpeği 'Mişa' ile geldi. İlgi odağı olan 'Mişa' sahibi Gizem Bay'ı son ana kadar takip etti.

HEP BERABER GELDİK

YKS adayı Gizem Bay Sınava gireceğim için biraz heyecanlıyım. Köpeğimle birbirimizi çok seviyoruz. Bugün de bana destek veriyor. Hep beraber geldik. Biraz zorlu bir yıl geçirdik ama inşallah bugün başaracağım. Ailem de her zaman destekçi oldu. Şimdi de oluyorlar dedi.

Kızı sınava giren Songül Bay Hepimiz çok heyecanlıyız. Bir yıl boyunca çalıştılar. İnşallah tüm gençler emeklerinin karşılığını alırlar. Hepsine başarılar diliyorum. Aile boyu sınav için geldik diye konuştu.