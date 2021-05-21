"YKS'ye son bir ay kala öneri: Hedefinize uygun sayıda soru çözün" - Son Dakika

"YKS'ye son bir ay kala öneri: Hedefinize uygun sayıda soru çözün"

21.05.2021 09:53

Üniversite adaylarının beklediği Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) bir ay kaldı.

Üniversite adaylarının beklediği Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) bir ay kaldı. Rehberlik Uzmanı Tuğba Zırıh sınava hazırlık tüyoları vererek adaylara son ayda hedeflerine uygun sayıda soru çözmelerini önerdi.

İstanbul Rumeli Üniversitesi Rehberlik Uzmanı Tuğba Zırıh, 26-27 Haziran'da yapılacak 3 milyon kişinin katılacağı YKS sınavına hazırlık için önerilerde bulundu. Zırıh, adayların bu dönemde yapabilecekleri şey hedeflerine uygun sayıda bolca soru çözmek olduğunu belirterek şunları söyledi:

"Sınava kalan son bir ayda günlük çalışma saatinizi ve temponuzu arttırın. Daha çok, anlayabildiğiniz ve yapabildiğiniz konulara yönelin. Yıl boyunca gayret göstermenize rağmen yapamadığınız konuları eleyin. Tam öğrenilmeyen konuları ise mutlaka tekrar edin. Ağırlıklı olarak genel tekrar testleri ve deneme sınavı çözün, sınavdan bir iki gün önce ise ders çalışmayı bırakın."

YANLIŞ YAPTIĞINIZ HER SORUNUN ÇÖZÜMÜNÜ ÖĞRENİN

Son 1 ayda deneme sınavı çözerken dikkat edilmesi gerekenler hakkında bilgi veren Zırıh, "Adaylar, ihtiyaçlarına göre, haftada 3 ya da daha fazla deneme sınavı çözebilirler. Deneme sonuçları bazen iyi bazen kötü olabilir, karamsarlığa kapılmayın. Yanlış yaptığınız her sorunun çözümünü mutlaka öğrenin. Deneme sınavı çözerken gerçek sınav sürelerini baz alıp ve zamanlamaya dikkat edin. Zaman kazanmak için test ve soru çözüm tekniklerini kullanmanızı öneriyorum" dedi.

Tuğba Zırıh sözlerine şöyle devam etti:

"Sınavdan önce çözülen binlerce soru adaylara, çeşitli soru tarzlarını görmelerine, soruları hangi çözüm yolları ile çözebileceklerine, soruları çözerken ne kadar süre ayırmaları gerektiklerini hesaplayabilmelerine, soruları daha rahat yorumlayabilmelerine ve okuma hızlarının artmasına katkı sağlayacaktır."

ÖĞRENDİĞİNİZ YENİ KONUYU GÜN İÇERİSİNDE 10-15 DAKİKA TEKRAR EDİN

İnsanlar öğrendiklerinin yüzde 80'ini 24 saat içinde unuturlar diyen Zırıh, "Unutmayı önlemenin en iyi yolu, aralıklı olarak dersleri tekrar etmektir. Aralıklı tekrarlar sayesinde bir taraftan eski öğrenilenler hatırlanırken diğer taraftan da sınavlara her an hazır durumda olunur. Öğrenilen yeni konunun gün içerisinde 10-15 dakika tekrar edilmesi yeterlidir. Günlük tekrarın yanında haftalık ve aylık tekrarlar da başarıyı zirveye çıkartır" ifadelerini kullandı.

DERS ÇALIŞMA PROGRAMINIZI HAZIRLARKEN BUNLARA DİKKAT EDİN

Doğru ders çalışma programı hazırlamanın bu süreçte adaylara katkı sağlayacağını ifade eden İstanbul Rumeli Üniversitesi Rehberlik Uzmanı Tuğba Zırıh'ın önerileri ise şöyle:

"Öncelikle hangi dersi, haftanın hangi günü çalışacağınızı belirleyin. Hedefinize uygun sayıda soru çözün. Planınızda olan ama yapamadığınız konuları belirleyin, bu konulara yoğunlaşın. En fazla zorlandığınız derslerde, konu çalışmaya daha çok vakit ayırın. Size kolay gelen derslerde ise konu çalışmaya çok vakit ayırmak yerine daha fazla test çözün. Ders çalışma programınızda mutlaka aralıklı tekrarlara yer verin."

ZAMAN YÖNETİMİ YAPIN

Sınava kalan son bir ayda zaman yönetimi teknikleri hakkında da bilgi veren Zırıh, "Güne erken başlayın, öncelikli işlerinizi belirleyin ve varsa erteleme alışkanlığınızdan kurtulun. Zaman yönetimi yapın. Bir ders saati boyunca çalıştıktan sonra 5-10 dakika ara vermek dikkatin tekrar toplanması ve verimli çalışma açısından faydalıdır. Gününüzü ikiye bölerek kullanmak da zaman yönetimi açısından faydalı olacaktır. Tüm testleri bir anda çözmeye çalışmayın. İnsanların hem bedenen hem de ruhen kendini daha iyi hissettiği, bir şey yapma isteğinin arttığı zamanlar vardır. Bu zaman dilimini verimli geçirin. Örneğin, kimi öğrenciler sabah saatlerinde daha verimli ders çalışabilirken kimileri ise akşam saatlerini daha iyi değerlendirir" dedi.

Tuğba Zırıh son olarak 'Ders dışı zamanlarda da neler yapılabilir?' sorusunu ise şöyle cevapladı:

"Haftada bir günlerini kendilerine, ailelerine ve sevdiklerine ayırsınlar. Kendilerini mutlu eden şeylerle uğraşsınlar. Bedensel ve zihinsel anlamda kendilerini yormayacak faaliyetlerde buluşunlar. Sakatlanma riski olan faaliyetlerde kaçınıp, nefes egzersizleri yapsınlar. En önemlisi ise uyku düzenlerini mutlaka ayarlasınlar."


YKS'ye son bir ay kala öneri: Hedefinize uygun sayıda soru çözün

Yükseköğretim Kurumları Sınavı, İstanbul Rumeli Üniversitesi, Üniversite, Haziran, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 'YKS'ye son bir ay kala öneri: Hedefinize uygun sayıda soru çözün' - Son Dakika


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