YKS'ye yetişmeye çalışan öğrenciler kaza geçirdi: 3 yaralı - Son Dakika

YKS'ye yetişmeye çalışan öğrenciler kaza geçirdi: 3 yaralı

Muş'ta Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) yetişmeye çalışan 3 öğrenci, geçirdikleri trafik kazasında yaralandı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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