Son Dakika Haberleri: YKS yerleştirme sonuçları açıklandı
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YKS yerleştirme sonuçları açıklandı

3 saat önce

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2019-YKS) yerleştirme sonuçlarının açıklandığını bildirdi.

YKS yerleştirme sonuçları açıklandı, System.String[]
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2019-YKS) yerleştirme sonuçlarının açıklandığını bildirdi.
Aygün, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:
"Değerli gençlerimiz, milletimizin sizlerden beklentisi büyük. Ülkemizin yarınları sizlersiniz. Üniversite hayatına attığınız bu adımda başarılar diliyorum. Tercihlerine yerleşemeyen gençlerimiz de eminim ki isteklerine azim ve gayretleriyle elbet ulaşacaklardır. 2019-YKS tercih sonuçlarının sizlere ve ailelerinize hayırlı olmasını dilerim. Adaylarımız sonuçlarına 'https://sonuc.osym.gov.tr/' sayfamızdan ulaşabilirler."
ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruda da YKS sonuçlarına göre adaylardan alınan tercihler doğrultusunda, 2019-YKS yükseköğretim programlarına merkezi yerleştirme işlemlerinin tamamlandığı ifade edildi.
Buna göre adaylar, yerleştirme sonuçlarını T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" internet adresinden öğrenebilecekler. Yerleştirme Sonuç Belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecek.
YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 19-23 Ağustos, elektronik kayıtlar ise 19-21 Ağustos tarihleri arasında yapılacak.
Kayıt için adayların yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu üniversiteye, belirtilen süre içerisinde başvurmaları gerekiyor. Elektronik kayıt yapan adaylar, üniversiteleri tarafından duyurulan belgelere ve tarihe göre işlem yapacaklar.
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Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 12:17 Kaynak: AA
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