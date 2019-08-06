YKS yerleştirme sonuçları açıklandı
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ÖĞRENCİ Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Halis Aygün, Yükseköğretim Kurumları Sınavları (YKS) yerleştirme sonuçlarının açıklandığını duyurdu.
Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 12:35 Kaynak: DHA
ÖĞRENCİ Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Halis Aygün, Yükseköğretim Kurumları Sınavları (YKS) yerleştirme sonuçlarının açıklandığını duyurdu.
ÖSYM Başkanı Halis Aygün, sosyal paylaşım sitesi Twitter
hesabı üzerinden açıklama yaptı. Aygün, "2019-YKS tercih sonuçlarının sizlere ve ailelerinize hayırlı olmasını dilerim. Adaylarımız sonuçlarına 'https://sonuc.osym.gov.tr' sayfamızdan ulaşabilirler" dedi.
Aygün açıklamasında ayrıca, "Değerli gençlerimiz, milletimizin sizlerden beklentisi büyük. Ülkemizin yarınları sizlersiniz. Üniversite hayatına attığınız bu adımda başarılar diliyorum. Tercihlerine yerleşemeyen gençlerimiz de eminim ki isteklerine azim ve gayretleriyle elbet ulaşacaklardır" ifadelerini kullandı.
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