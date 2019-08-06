Son Dakika Haberleri: YKS yerleştirme sonuçları açıklandı
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YKS yerleştirme sonuçları açıklandı

3 saat önce

ÖĞRENCİ Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Halis Aygün, Yükseköğretim Kurumları Sınavları (YKS) yerleştirme sonuçlarının açıklandığını duyurdu.

YKS yerleştirme sonuçları açıklandı, System.String[]
ÖĞRENCİ Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Halis Aygün, Yükseköğretim Kurumları Sınavları (YKS) yerleştirme sonuçlarının açıklandığını duyurdu.
ÖSYM Başkanı Halis Aygün, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabı üzerinden açıklama yaptı. Aygün, "2019-YKS tercih sonuçlarının sizlere ve ailelerinize hayırlı olmasını dilerim. Adaylarımız sonuçlarına 'https://sonuc.osym.gov.tr' sayfamızdan ulaşabilirler" dedi.
Aygün açıklamasında ayrıca, "Değerli gençlerimiz, milletimizin sizlerden beklentisi büyük. Ülkemizin yarınları sizlersiniz. Üniversite hayatına attığınız bu adımda başarılar diliyorum. Tercihlerine yerleşemeyen gençlerimiz de eminim ki isteklerine azim ve gayretleriyle elbet ulaşacaklardır" ifadelerini kullandı.



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Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 12:35 Kaynak: DHA
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