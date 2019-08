YKS yerleştirme sonuçları açıklandı, 753 bin 461 aday üniversiteli oldu

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçları raporunu yayımladı.

YKS yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından yerleştirme sonuç raporunu yayımlayan YÖK, raporda ÖSYS'ye başvuran aday sayılarında yıllar itibariyle artış yaşandığını, yükseköğretime olan talebin giderek artmaya devam ettiğini belirtti. Ayrıca, ÖSYS'ye başvuran aday sayısı 2006 yılında 1 milyon 678 bin 383 iken, 2017 yılında bu sayı 2 milyon 265 bin 844'e, 2018 yılında 2 milyon 381 bin 412'ye, 2019 yılında ise 2 milyon 528 bin 31'e ulaştı.



"Önlisans ve lisans programlarında toplam kontenjan bu yıl 824 bin 694 oldu"



2018-YKS Yükseköğretime Geçişte İl - Bölge Başarıları ve Nüfus Hareketliliği raporunda il ve bölge bazında yükseköğretime geçiş dinamiklerinin incelenmesi ile bu yıl örgün öğretim programlarında yükseköğretim kurumlarına toplam 824 bin 694 kontenjan tahsis edildi. 2006 ile 2019 yılları kıyaslandığında ise yükseköğretime talepteki (başvuran sayısı) artış yüzde 51 iken, arzdaki (kontenjan sayısı) artış yüzde 109 oldu. Önlisans ve lisans programlarında toplam kontenjan, 2018 yılında 839 bin 490 iken, 2019 yılında 824 bin 694 oldu.



"Bu yıl lisans programlarına yerleşen aday sayısı 409 bin 587 olurken, önlisans'a yerleşen aday sayısı 343 bin 874 oldu"



Lisans ve önlisans programlarındaki artışında devam ettiği görülürken, 2018 yılında lisans programlarına yerleşen aday sayısı 394 bin 945 iken bu yıl 409 bin 587, önlisans programlarına yerleşen aday sayısı 316 bin 37 iken bu yıl 343 bin 874 oldu. 2018 yılında örgün öğretim programlarına yerleşen toplam aday sayısı 710 bin 982 iken bu yıl 753 bin 461'e yükseldi.



2018 yılında tercih yapma hakkı bulunan aday sayısı 1 milyon 749 bin 144 iken, 2019 yılında 1 milyon 761 bin 394 oldu. Tercih yapan aday sayısı geçen sene 1 milyon 206 bin 811 iken, bu sene 1 milyon 113 bin 640 oldu. 2018'de tercih yapan her 100 adayın 71'i üniversiteli olurken, 2019'da tercih yapan her 100 adayın 81'i üniversiteli oldu.



"Programlardaki doluluk oranı yüzde 90'ı aştı"



Yükseköğretim programlarına, 2017 yılında toplam yerleşen sayısı 696 bin 288 iken YKS'nin ilk senesi olan 2018 yılında 710 bin 982, ikinci senesi olan 2019 yılında ise bu sayı 753 bin 461'e yükseldi. Yükseköğretim programlarında toplam doluluk oranı ise 2017 yılında boş kalan kontenjan sayısı 214 bin 383 iken YKS sistemine geçildiği ilk sene 2018 yılında 128 bin 508 olmuş, YKS'nin ikinci defa uygulandığı 2019 yılında ise bu sayı 71 bin 233'e geriledi. Program kontenjanlarında yapılan rasyonel planlamalar sonucunda, 2018 yılında yüzde 84,69 olan doluluk oranı, 2019 yılında doluluk oranı artarak yüzde 91,36 oldu. Ayrıca, geçen seneye kıyasla boş kontenjanlarda 57 bin 275 azalma sağlandı.



"Sınava giren meslek liseli sayısı 1 milyon 100 bini aştı"



Öte yandan, sınava giren meslek lisesi öğrencilerinin sayısı 2017 yılında 999 bin 352 iken bu yıl 1 milyon yüzbini aştı. 2018 yılında boş kalan 128 bin 508 toplam kontenjanın 38 bin 822'si önlisans programlarında, 89 bin 686'sı ise lisans programlarındaydı. Lisans programlarında boş kalan kontenjan sayısı 2018 yılında 89 bin 686 iken, bu sayı 2019 yılında bu rakam 38 bin 167'ye düştü. Önlisans programlarında ise boş kalan kontenjan sayısı geçen yıl 38 bin 822 iken bu sene 33 bin 66 oldu. Ayrıca, 2018 yılında toplam kontenjanın yüzde 15.3'ü boş kalmış iken, 2019 yılında bu oran yüzde 8.63'e düşürüldü. 2018 yılında lisans programlarında 89.686 kontenjana yerleşme olmazken, bu boş kalan kontenjanların 58 bin 107'si devlet, 23 bin 531'i vakıf, 7 bin 205'i KKTC Üniversiteleri, 843'ü ise diğer ülkelerdeki üniversitelere ait, 2019 yılında lisans programlarında boş kalan kontenjan sayısı daha da azaldı ve lisans programlarında boş kalan kontenjan sayısı 38 bin 167 olmuştur. Bu boş kalan kontenjanların 20 bin 866'sı devlet, 12 bin 564'ü vakıf, 4 bin 120'si KKTC Üniversiteleri, 617'si ise diğer ülkelerdeki üniversitelere aittir.



Puan türleri üzerinden yapılan değerlendirmede; 2018 yılında 1 milyon 749 bin 144 tercih yapma hakkı olan adaylardan 180 ve daha üstü puan alan öğrencilerin sayısı SÖZ puan türünde 904 bin 48, SAY puan türünde 428 bin 968, EA puan türünde ise 735 bin 818, 2019 yılında ise 1 milyon 761 bin 394 tercih yapma hakkı olan adaylardan 180 ve daha üstü puan alan öğrencilerin sayısı SÖZ puan türünde 862 bin 629, SAY puan türünde 484 bin 820, EA puan türünde ise 824 bin 492.



"Tıp ve Hukuk programlarında devlet üniversiteleri yüzde 100"



Tıp ve Hukuk programlarında devlet üniversitelerindeki doluluk oranı yüzde 100'e ulaşırken, Açık öğretimlerdeki doluluk oranı bu yıl, yüzde 85,40 oldu. 2017 yılında devlet üniversitelerinde hiç öğrenci yerleşmeyen 225 program bulunurken, 2018 yılında devlet üniversitelerinde hiç öğrenci yerleşmeyen program sayısı yaklaşık olarak yüzde 70 düşüş göstererek 68 oldu. 2019 yılında ise bu rakam 57 olmuş ve geçen yıla göre düştü.



Ayrıca üniversiteye giriş sisteminin sıklıkla değişmediği anlatılan raporda, "On yıl zarfında tekrar edilegelen yanlışın aksine sadece bir defa değişmiş ve bu değişiklik de tekamül yolunda olmuştur. Bu sene ikinci defa uygulanan YKS sistemi YÖK'ün kamuoyu önünde öğrencilerimize ve ilgili tüm paydaşlara yönelik verdiği taahhütlerine uygun olarak herhangi bir değişiklik olmaksızın gerçekleşmiştir. 'Sosyal adalet ve fırsat eşitliğini sağlayan' başarıyı önceleyen, sözel ve sayısal okuryazarlığı sorgulayan, ezberciliği değil muhakeme ve analiz kabiliyetini öne çıkaran Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın kurgusundaki sağlamlık popülizmden uzak rasyonel planlama ile olumlu sonuç üretmeye devam etmektedir" denildi. - ANKARA

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

