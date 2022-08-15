Yks Yerleştirme Sonuçları Açıklandı - Son Dakika
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Yks Yerleştirme Sonuçları Açıklandı

15.08.2022 08:37
Yks Yerleştirme Sonuçları Açıklandı

YKS yerleştirme sonuçları açıklandı. Adaylar, yerleştirme sonuçlarına, https://sonuc.osym.gov.tr adresinden erişebilecek.

YKS yerleştirme sonuçları açıklandı. Adaylar, yerleştirme sonuçlarına, https://sonuc.osym.gov.tr adresinden erişebilecek.

ÖSYM, 2022 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre adaylardan alınan tercihler doğrultusunda, 2022-YKS yükseköğretim programlarına merkezi yerleştirme sonuçlarını açıkladı. ÖSYM'den yapılan yazılı açıklama şöyle:

"2022 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre adaylardan alınan tercihler doğrultusunda, 2022-YKS yükseköğretim programlarına merkezi yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, yerleştirme sonuçlarını T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden 15 Ağustos 2022 tarihinde saat 08.00'den itibaren öğrenebileceklerdir. Ayrıca Yerleştirme Sonuç Belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir.

YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 22 – 26 Ağustos 2022 tarihleri arasında, elektronik kayıtlar ise 22 – 24 Ağustos 2022 tarihleri arasında yapılabilecektir. Kayıt için adayların yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu üniversiteye, belirtilen süre içerisinde başvurmaları gerekmektedir. Elektronik kayıt yapan adaylar, üniversiteleri tarafından duyurulan belgelere ve tarihe göre işlem yapacaklardır."

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Kaynak: ANKA

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