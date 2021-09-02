YKS yerleştirme sonucu sonrası 169 bölümü hiçbir aday tercih etmedi - Son Dakika

YKS yerleştirme sonucu sonrası 169 bölümü hiçbir aday tercih etmedi
02.09.2021 13:39
Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı'nın yerleştirme sonuçları geçtiğimiz günlerde açıklandı. ÖSYM'nin paylaşmış olduğu verilere göre, 169 bölümü hiçbir aday tercih etmediği öğrenildi. Özellikle küçük illerdeki bazı bölümlerin tercih edilmemesi dikkat çekti.
Milyonlarca üniversite öğrencisi adayının beklediği Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçları açıklandı.
BOŞ KONTENJANLAR DA AÇIKLANDI
Sonuçların açıklanmasıyla birlikte ÖSYM, yerleştirme bilgilerine ilişkin verileri de kamuoyuyla paylaştı. ÖSYM'nin paylaştığı verilerde, hangi üniversitede ne kadar boş kontenjan olduğu da yer aldı.
169 BÖLÜMÜ HİÇBİR ADAY TERCİH ETMEDİ
Devlet üniversiteleri ve vakıf üniversitelerinde çok sayıda bölümün boş kaldığı görülürken, 169 bölümün hiçbir aday tarafından tercih edilmemesi de dikkat çekti. Mühendislik fakültelerindeki boş kontenjanları mimarlık ve fen-edebiyat fakülteleri takip etti. Tercih edilmeyen en çarpıcı bölümlerden biriyse moleküler biyoloji ve genetik oldu.
KÜÇÜK İLLERE KİMSE GİTMEK İSTEMEDİ
Adıyaman, Amasya, Iğdır, Ardahan gibi küçük illerde üniversitelere ilgi gösterilmezken, boş kalan kontenjan sayısı toplamda 195 bin 304 olarak açıklandı.
LİSANS PROGRAMLARINDA 120 BİN 167 BOŞ KONTENJAN
Bu kontenjanın 120 bin 167'sini 4 yıllık lisans programları, 75 bin 137'sini ise 2 yıllık önlisans programları oluşturdu.
Tercih edilmeyen bazı üniversite ve bölümleri şöyle:
Afyon Kocatepe Üniversitesi, lojistik yönetimi, 40 kontenjan
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi, sağlık yönetimi (İÖ), 70 kontenjan
Amasya Üniversitesi, şehir ve bölge planlama, 50 kontenjan
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2.09.2021 14:38:16. #1.11#
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