YKS yerleştirme sonucu sonrası 169 bölümü hiçbir aday tercih etmedi - Son Dakika

Milyonlarca üniversite öğrencisi adayının beklediği Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçları açıklandı.

BOŞ KONTENJANLAR DA AÇIKLANDI

Sonuçların açıklanmasıyla birlikte ÖSYM, yerleştirme bilgilerine ilişkin verileri de kamuoyuyla paylaştı. ÖSYM'nin paylaştığı verilerde, hangi üniversitede ne kadar boş kontenjan olduğu da yer aldı.

169 BÖLÜMÜ HİÇBİR ADAY TERCİH ETMEDİ

Devlet üniversiteleri ve vakıf üniversitelerinde çok sayıda bölümün boş kaldığı görülürken, 169 bölümün hiçbir aday tarafından tercih edilmemesi de dikkat çekti. Mühendislik fakültelerindeki boş kontenjanları mimarlık ve fen-edebiyat fakülteleri takip etti. Tercih edilmeyen en çarpıcı bölümlerden biriyse moleküler biyoloji ve genetik oldu.

KÜÇÜK İLLERE KİMSE GİTMEK İSTEMEDİ

Adıyaman, Amasya, Iğdır, Ardahan gibi küçük illerde üniversitelere ilgi gösterilmezken, boş kalan kontenjan sayısı toplamda 195 bin 304 olarak açıklandı.

LİSANS PROGRAMLARINDA 120 BİN 167 BOŞ KONTENJAN

Bu kontenjanın 120 bin 167'sini 4 yıllık lisans programları, 75 bin 137'sini ise 2 yıllık önlisans programları oluşturdu.

Tercih edilmeyen bazı üniversite ve bölümleri şöyle: