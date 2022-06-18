YKS'yi 4 dakika ile kaçırdı - Son Dakika
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YKS'yi 4 dakika ile kaçırdı

18.06.2022 14:17

YKS'yi 4 dakika ile kaçırdı Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi başladı.

YKS'yi 4 dakika ile kaçırdı

ERZİNCAN - Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi başladı. Erzincan'da sınava 4 dakika geç kalan öğrenci içeri alınmadı.

Tüm yurtta olduğu gibi Erzincan'da sabah erken saatlerde YKS sınavına girmek için öğrenciler aileleriyle birlikte sınava girecekleri okulların yolunu tuttu. Okul bahçelerinde görevliler tarafından karşılanan öğrenciler, polis ekiplerince titizlikle gerçekleştirilen üste aramalarının ardından sınav salonuna alındı. Öğrenciler kadar heyecanlı olan velilerden bazıları okul çevrelerinde Kur'an-ı Kerim okuyarak çocukları için dualar etti. Üniversite adayı bazı gençler sınava son dakika koşarak yetişirken, giriş için 4 dakika geç kalan öğrenci içeri alınmadı. 10.15'de sınavın başladığını söyleyen Mehmet E. geç kalmadığını iddia etse de salon görevlilerini ikna edemedi.

Erzincan'da 10 bin 945 adayın girdiği Temel Yeterlilik Testi saat 10.15'te başladı. Sınav 62 binada toplam bin 736 personelin gözetiminde yapılıyor. Oturumda adaylar 165 dakikada 120 soruyu cevaplayacak.

İkinci oturum olan Alan Yeterlilik Testleri'ne ise 160 soru için 180 dakika süre verilecek. Son oturum olan Yabancı Dil Testi ise yarın saat 15.45'te yapılacak. 80 soru için verilen süre 120 dakika.

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Kaynak: İHA

Erzincan, TYT, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel YKS'yi 4 dakika ile kaçırdı - Son Dakika

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