YKSM Ses ve Saz Sanatçılarından Emek Mahallesi'nde konser - Son Dakika
Son Dakika Yaşam YKSM Ses ve Saz Sanatçılarından Emek Mahallesi'nde konser - Son Dakika

YKSM Ses ve Saz Sanatçılarından Emek Mahallesi'nde konser

6 saat önce

Odunpazarı Belediyesi Yunus Emre Kültür ve Sanat Merkezi (YKSM) Ses ve Saz Sanatçıları, Emek İlk Adım Düğün Salonu'nda muhteşem bir konser verdi.

YKSM Ses ve Saz Sanatçılarından Emek Mahallesi'nde konser, System.String[]

Odunpazarı Belediyesi Yunus Emre Kültür ve Sanat Merkezi (YKSM) Ses ve Saz Sanatçıları, Emek İlk Adım Düğün Salonu'nda muhteşem bir konser verdi. Ses ve Saz Sanatçıları Konserine, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt'un yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı.


Birbirinden güzel şarkı ve türkülerin söylendiği konserde, dinleyenlerin adeta kulaklarının pası silindi. Sanatçıların söylediği hareketli türkülere, konseri dinlemeye gelen Eskişehirliler de dansları ve oyunları ile eşlik etti. Ses ve Saz Sanatçıları Konseri, dileyicilerine mutlu bir akşam yaşatarak dinleyicilerinden tam not aldı.


Konser sonrasında konuşan Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Emek Mahallesi'nin kendileri için önemli olduğunu söyledi. İlk Adım Düğün Salonu'nu Emek Mahallesi'nin ihtiyaçları için kullanacaklarını belirten Başkan Kurt, "Tiyatro ile başladık, konserlerimizle de devam etmek istiyoruz. Komşularınıza, eşinize-dostunuza söyleyin, burada her ay mutlaka bir etkinlik yapacağız. Sizi merkeze inip bu etkinliklerin peşinde koşmaktan kurtarmak istiyoruz. Etkinlikleri ayağınıza getireceğiz, Emek Mahallesi'ni de bu işe alıştıracağız" dedi. - ESKİŞEHİR

Emek Mahallesi, Odunpazarı, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.12.2019 01:56 Kaynak: İHA
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