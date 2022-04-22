Yoga eğitmeni Akif Manaf ve avukatından basın mensuplarına tehdit - Son Dakika

Yoga eğitmeni Akif Manaf'ın, 2 ayrı suçtan gözaltına alınıp serbest bırakılması sonrası 3 avukatın kendisine hakaret ettiğini iddia ettiği davada mahkeme, avukatların beraatına hükmetti. Duruşma sırasında Manaf ve avukatı, basın mensuplarına tehdit ve hakarette bulundu.

Yoga eğitmeni Akif Manaf, 'cinsel saldırı' ve 'kasten yaralama' suçlarından gözaltına alınıp serbest bırakılması sonrası 3 avukatın kendisine 'tecavüzcü serbest kaldı' şeklinde hakaret ettiğini iddia etmişti. 3 avukatın 'hakaret' suçundan yargılandığı dava karara bağlandı. İstanbul 9. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, tutuksuz sanık avukat Özge Çetin, müşteki Akif Manaf ve tarafların avukatları hazır bulundu. Alınan tanık ifadelerinin ardından beyanda bulunan müşteki Akif Manaf, "Soruşturmayı basına sızdırdılar, bizi linç ettirdiler. Nedeni büyük paralardır. Sırf masum bir insanı hapse attırmak için komplo kurdular. Bunların artistlik oyunlarını görebilirsiniz. Türk yargısını hiçe sayıyorlar. Sırf para için yaptılar" dedi.

Müşteki Manaf'ın avukatı Berrin Kutlukan Var ise, "Müvekkilin bu davadan maddi manevi beklentisi yok. Gerçeğin ortaya çıkmasını, adaletin yerine getirilmesini istiyor. O gün ben de oradaydım. Sanıklar cezalandırılsın" şeklinde konuştu.

"Şov burada yapılıyor ama oyuncuları çok kötü"

Duruşmada savunma yapan sanık avukat Özge Çetin, "Olayın üzerinden 8 yıl geçti. Vaktinizi alıp bu bomboş dosyayla sizi uğraştırmak istemiyoruz. Şov burada yapılıyor, kurgu burada yapılıyor ama oyuncuları çok kötü" ifadelerini kullandı.

Sanık avukatı ise müşteki Manaf'ın yaklaşık 10-12 tanık dinlettiğini, hiçbir tanığın müvekkilini tam olarak teşhis edemediğini ve görgüye dayalı bilgileri olmadığı belirterek, "Herkes aynı şeyi söylüyorsa asıl kurgu olan odur. Müvekkilimin beraatını talep ediyoruz" diye konuştu.

Alınan beyanların ardından mahkeme, kararın açıklanması için duruşmaya ara verdi. Verilen aranın ardından duruşmayı takip eden basın mensupları, duruşma salonunun önüne çıkarak Akif Manaf'ı görüntülemek istedi.

Gazetecinin telefonunu almak istedi

Manaf, basın mensuplarına tepki göstererek görüntüsünün çekilmesine izin vermediğini belirttiği sırada, yanındakiler ise cep telefonuyla basın mensuplarını kayıt altına almaya başladı. O sırada Akif Manaf'ın avukatı Berrin Kutlukan Var, bir gazetecinin elindeki telefona almaya çalıştı.

Gazetecileri, "Bunlar provokatör, polis çağırın" diyerek tepki gösteren avukat Berrin Kutlukan Var, daha sonra polis çağrılmasını istedi. İddiaya göre Akif Manaf ise basın mensuplarını tehdit ederek, "Sizi şikayet edeceğiz, tutuklanacaksınız, cezaevine gireceksiniz, gözaltına alınacaksınız" ifadelerini kullandı.

"Pis kokuyorsunuz bize yaklaşmayın"

İddiaya göre basın mensupları Akif Manaf'ın yanındaki kişilerin "Siz ne biçim gazetecisiniz? Böyle gazeteci olmaz. Pis kokuyorsunuz bize yaklaşmayın" hakaretlerine maruz kalırken, ayrıca davanın avukatı olmayan Oğuzhan Veli Aras isimli şahıs da "Ben avukatım, kartınızı göstereceksiniz" diyerek gazetecilerin üzerine yürüdü. Güvenlik görevlilerinin olaya müdahalesi akabinde olay yerine polisler geldi. Bunun üzerine taraflar birbirlerinden şikayetçi oldu.

Avukatlar beraat ettiler

Yaklaşık 2 saat sonra kararını açıklayan mahkeme, sanık avukatlar İsmail Demirci, Özge Çetin ve Harika Günay'ın üzerlerine atılı 'hakaret' suçundan beraatlarına hükmetti. - İSTANBUL