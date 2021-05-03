Yoga Nedir ve Nasıl Yapılır? Yoga Çeşitleri ve Faydaları - Son Dakika

Yoga Nedir ve Nasıl Yapılır? Yoga Çeşitleri ve Faydaları

03.05.2021 21:38
Yoga Nedir ve Nasıl Yapılır? Yoga Çeşitleri ve Faydaları, System.String[]

Yogi olarak bilinen ve yoga yapan kişi anlamına gelen insanların temel bir amacı bulunur, o da gündelik yaşamın stresini ortadan kaldırıp daha sağlıklı bir yaşam sürmektir.

Yogi olarak bilinen ve yoga yapan kişi anlamına gelen insanların temel bir amacı bulunur, o da gündelik yaşamın stresini ortadan kaldırıp daha sağlıklı bir yaşam sürmektir. Bilindiği üzere var olan hastalıkların %97'si tamamen psikolojik olup yüksek tempolu iş yaşamından oluşur. Yoga da tıpkı meditasyon veya tasavvuf gibi zihni daha dengeli hale getirme amacıyla yapılan bir çeşit aktivitedir.

Yoga Nedir ve Nasıl Yapılır?

Farkındalığı nefes alma ve verme eylemleri üzerine odaklayan yoga oldukça eski bir tarihe sahip olan aktivitelerden birisidir. Herhangi bir dini inanış ya da tapınma durumu yoga yaparken aranmaz.

Batıda bütünsel yaklaşım veya zihni iyileştirme tekniği olarak sıkça başvurulan yoga alternatif atık yönetimi olarak kabul görüyor. Zaman veya mekan fark etmeksizin istenilen her yerde yapılabilen yoga aktivitelerinde temel amaç nefes almaya odaklanmaktadır. Sürekli düşünen ve analiz eden zihni devre dışı bırakmak yoga yapan kişilerde yüksek bir farkındalık oluşturur.

Yoga yaparken temel amaç zihni sessizleştirmek ve bütünlük elde etmek olduğu için stresten uzak durmakta fayda vardır. Diğer bir deyişle yoga yapan kimseler hareketlerin doğru olup olmadığına değil sakinleşmeye odaklanmalıdır. Nefes alma ve verme eylemleri ile başlayan yoga tamamen doğal bir şekilde ilerleyerek bedenin hareket etmesi ile devam eder. Farkındalık zihinde var olan problemleri ve gündelik yaşam sorunlarına odaklanmak yerine rahatlamada bulunacağı için huzur evresi beraberinde gelecektir.

Yoga Çeşitleri ve Faydaları

Neredeyse her kültüre ait bir yoga çeşidi bulunduğu için pek çok farklı uygulama tekniği mevcuttur. Bunlardan en çok göze çarpanları ise;

Karma yoga

Tantra yoga

Bhakti yoga

Raja yoga

Hatha yoga

Terapötik yogadır.

Yukarıda yer alan yoga çeşitlerinin temel bir amacı bulunur. Alternatif tıp olarak kullanılan bu eylem stresten uzaklaşma ve bütünlük yakalamayı amaçlar. Bu nedenle hangi tip yoga yapılırsa yapılsın her zaman faydası görülür.

Yoganın faydaları ilk olarak stres seviyesinde görülen bariz düşüş ile başlar. Bilindiği üzere çevreden gelen uyarıcılar sürekli bilinç altında bulunan çeşitli devreleri ateşleyerek kaygı ve sinir gibi zihin durumlarına sebep olur. Yoga gibi sakinleştirici aktiviteler yapmak ise gündelik yaşamın zorluklarına karşı daha sakin kalma imkanı verir.

Özellikle korku, öfke, anksiyete, üzüntü ve suçluluk gibi duygusal yükler altında ezilen kimseler düzenli bir şekilde yoga yaptığı takdirde daha sakin bir yaşam biçimi elde eder. Her ne kadar 10 ila 15 dakika arası süren bir aktivite olsa da kısa zaman içerisinde mizaç ve sonrasında kişilik haline gelecek bu zihin durumu daha huzurlu yaşamı beraberinde getirir.

Düzenli uygulama ile birlikte uyumlu beyin dalgaları elde edileceği için vücutta var olan fiziksel sorunlar ortadan kalkar. Bir başka deyişle sürekli stres halinde bulunan ve bunun neticesinde çeşitli hastalıklara yakalanan kimseler yoga gibi sakinleştirici aktivitelere zaman ayırdığı takdirde olaylara farklı bir bakış açısı ile yaklaşır. Bunun sonucu olarak hastalıklı genler vücutta daha fazla sorun çıkarmayıp ortadan kalkar.

Yoga sadece zihinsel ve fiziksel hastalıkları tedavi etmek için değil aynı zamanda felsefi bir anlama da sahiptir. Yoğun tefekkür olarak tabir edilebilecek bu durum insan olmanın asıl amacı ve daha iyi bir yaşam için gerekenler gibi önemli konulara rehberlik eder.

Yoga Nedir ve Nasıl Yapılır? Yoga Çeşitleri ve Faydaları

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Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Yoga Nedir ve Nasıl Yapılır? Yoga Çeşitleri ve Faydaları - Son Dakika Magazin


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