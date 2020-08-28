Yoga Olimpik Oyunları'nda Türk sporcular 9 madalya kazandı

60 ülkeden bin 350 performansın sergilendiği 1. Uluslararası Yoga Olimpik Oyunları'nda Türk sporcular 3 altın, 2 gümüş 4 de bronz madalya kazandı.

1. Uluslararası Yoga Olimpik Oyunları, "Dünyayı savaş alanlarından oyun alanlarına dönüştürüyoruz" sloganıyla 1 Ağustos 2020'de gerçekleşti. Yoga Olimpik Oyunları'nda, Amerika Birleşik Devletleri, Rusya, Fransa, Hindistan, Arjantin, Güney Afrika, Vietnam, Nepal, Avustralya ve daha birçok ülkenin katılımıyla dünyanın 60 ülkesinden bin 350 performans sergilendi. Türk sporcular, 3 altın, 2 gümüş ve 4 bronz madalya olmak üzere toplamda 9 madalya kazanarak 1. Uluslararası Yoga Olimpik Oyunları'na damgalarını vurdular.

Yoga Koreografi kategorisinde birincilik madalyasını "Fields of Game" başlıklı koreografileri ile büyük beğeni toplayan Merve Tanrıverdi, Selva Arı ve Musap Kendirci'den oluşan ekip kazandı. Yoga Atletik kategorisinde birincilik madalyasını başarılı performansı ile Nava Nur Tüzüner aldı. Yoga Artistik kategorisindeki altın madalyanın sahibi ise estetik ve zarif performansı ile Çiler Karataş oldu. Gümüş madalya kazanan sporcular ise Yoga Duruşlar 50+ bayanlar kategorisinde Birgül Yeniçeri olurken, Yoga Akrobatik kategorisinde Nava Nur Tüzüner, Cihan Çelik ikilisi oldu. Bronz madalyaların sahipleri ise, Yoga Koreografi kategorisinde "Liberation" başlıklı koreografileri ile Neval Kütük, Şirvan Yücel, Birgül Yıldırım'dan oluşan ekip, Yoga Ritmik kategorisinde Açelya Çelkan, Mahide Sondikme, Saim Haholu'dan oluşan ekip, Yoga Akış 50+bayanlar kategorisinde Demet Köse ve Yoga Dans kategorisinde Sinem Kutluay, Engin Pulat ikilisi oldular. - İSTANBUL