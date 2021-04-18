Yoğun Bakım Derneği Başkanı Cinel: Çocuk hastalarımız artıyor - Son Dakika
BBC

Yoğun Bakım Derneği Başkanı Cinel: Çocuk hastalarımız artıyor

18.04.2021 16:47
Yoğun Bakım Derneği Başkanı Cinel: Çocuk hastalarımız artıyor, System.String[]

Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı Prof. Dr. İsmail Cinel, Türkiye koronavirüs vaka sayısının 60 bini geçtiği son dalgada genç hastaların hastaneye daha fazla doku tahribiyle geldiğini ve çocuk hasta sayısının da arttığını söyledi.

Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı Prof. Dr. İsmail Cinel, Türkiye koronavirüs vaka sayısının 60 bini geçtiği son dalgada genç hastaların hastaneye daha fazla doku tahribiyle geldiğini ve çocuk hasta sayısının da arttığını söyledi:

"Yoğun bakımlar alarm veriyor. Lütfen herkes artık bir adım geri dursun, seferberlik varmış gibi kurallara riayet etsin. 15 gündür kırmızı alarm çanları çalıyor. Yoğun bakımlar hastanelerin sigortasıdır, tamamen dolduğu an o sigortayı kaybedersiniz ve sistem kilitlenir."

Türkiye, salgının başından bu yana, vaka ve ağır hasta sayısında en yüksek sayılara ulaştı. Bu hafta vaka sayıları dört gün üst üste 60 binin üzerindeydi ve cumartesi günü 62 bin 606, ağır hasta sayısı ise 3 bin 240'a ulaştı.

Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı Prof. Dr. İsmail Cinel, artık çok daha genç yaşta hastaların kaybedilmeye başlandığını ve yoğun bakım ekiplerinin de ağır bir travmatik süreçle karşı karşıya kaldığını vurguladı. Demirören Haber Ajansı'na konuşan Prof. Dr. Cinel, "Bunun majör olarak üçüncü bir yukarı gidiş olduğunu düşündüğümüz zaman, birinci dalgada adeta bir seferberlik hali vardı ve vaka sayıları zirvede 13 bin 300'lerdeydi. Yoğun bakımlara yansıması da 1980 hasta oldu. İkinci yukarıya gidişte, vaka sayısı 33 bin 500, yoğun bakımlara yansıması ise 5 bin 970'lerde olmuştu. Biz, tam kapanmaya gitmeden, müthiş bir sağlık altyapısının yanında üstyapı diyebileceğimiz yoğun bakım ekiplerinin inanılmaz özverili mücadelesi ile bunun da üstünden gelmiştik ve ağır hasta sayılarımız 500'lere kadar inmişti. Fakat şimdi durum farklı. Yukarıya doğru gidiyoruz. Son 15 gündür kırmızı alarm çanlarının çaldığı açık ve net."

Yeni mutasyonların hem yayılmayı artırdığını hem de dokuları daha fazla tahrip ettiğini belirten Cinel, "Çok daha genç hastalarımız var. Artık yoğun bakımlarda ortalama 78 gibi yaşlardan şu an 60'lara 59'lara geri geldik. Bu çok önemli bir detay. Çünkü artık 38 yaşında da hastamız var, 45 yaşında da hastamız var. Bunlar da dokuları daha tahrip olmuş bir şekilde geliyorlar yoğun bakımlarımıza. Şu anda ağır hasta sayısında 3 bin 200'lerdeyiz. Son altı haftadır her gün artıyor. Yoğun bakım gereksinimi de artıyor hızla." dedi.

" İstanbul'da yoğun bakım doluluk oranları en üst seviyede"

Türkiye'da 12 Nisan'da açıklanan yeni kısıtlamaların yeterli olup olmayacağının önümüzdeki haftalarda görüleceğini söyleyen Prof. Dr. İsmail Cinel, " Son yedi, sekiz haftadır aralıksız artıyor ağır hasta sayısı. İstanbul'da şu anda doluluk oranlarımız gerçekten en üst seviyede. Bu, yoğun bakımlarda yatakların tamamen dolu olduğu anlamına gelmiyor, yatak yok demek değil. Ben, Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı olarak şunu vurgulamak zorunda hissediyorum kendimi: Yoğun bakımın birinci düzeyi olur, kardiyoloji, nöroloji yoğun bakım, olur buralarda Kovid hastalarına geçici süreyle hizmet verebilirsiniz. Asıl hizmet alacakları yer, üçüncü basamak yoğun bakımdır bu hastaların. Genel yoğun bakımlardır, anestezi yoğun bakımlardır, göğüs hastalıkları ilgili yoğun bakımlardır. O yüzden diyorum ki, daha fazla doluluk, yoğun bakımların sigorta olma fonksiyonunu kaybetmesi anlamına gelir. Yoğun bakım çalışanları açısından da psikolojik açıdan da bu yük daha fazla zor taşınır" dedi.

İçişleri Bakanı Soylu: İkametleri iptal ederim, böyle bir yetkim var, acımam

Cumartesi günü İstanbul'da "Salgınla Mücadele Toplantısı"na katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, turistleri kapsamayan sokağa çıkma yasağı olan saatlerde, Türkiye'de oturma izni olan yabancı ülke vatandaşlarının pasaportlarını göstererek sokağa çıktıklarını söyledi ve "ikametlerini iptal ederim" dedi:

"Turistik faaliyetler kapsamında kısa süreliğine ülkemizde bulunanlar hariç olmak üzere; şimdi ikamet sahibi. Pasaportunu gösteriyor, başımın üzerine pasaportun var. Ama sen ikamet sahibisin, buradaki yerleşiklerin kurallarına tabii olmakla mükellefsin. Açık söylüyorum, kim ikamet sahibi ve pasaportuyla bu işi istismar etmeye kalkarsa ikametini iptal ederim hemen. Elimde böyle bir yetki var, acımam da."





Yoğun Bakım Derneği Başkanı Cinel: Çocuk hastalarımız artıyor

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Son Dakika Sağlık Yoğun Bakım Derneği Başkanı Cinel: Çocuk hastalarımız artıyor - Son Dakika

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