Yoğun bakım doluluk oranı en yüksek illerden Edirne'de vatandaşlar "eş-dost" ziyaretleri yapanlara sitem ediyor - Son Dakika

Yoğun bakım doluluk oranı en yüksek illerden Edirne'de vatandaşlar "eş-dost" ziyaretleri yapanlara sitem ediyor

13.04.2021 10:41
Yoğun bakım doluluk oranı en yüksek illerden Edirne'de vatandaşlar

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını kapsamında yoğun bakım doluluk oranı en yüksek iller arasında bulunan Edirne'de vatandaşlar, "eş-dost" ziyareti yapanlardan bu durumu sonlandırmalarını istedi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını kapsamında yoğun bakım doluluk oranı en yüksek iller arasında bulunan Edirne'de vatandaşlar, "eş-dost" ziyareti yapanlardan bu durumu sonlandırmalarını istedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısı ardından yaptığı açıklamada Edirne'de yoğun bakım doluluk oranının yüzde 80'in üzerinde olduğunu söyledi.

Açıklama sonrası tedirginlik yaşayan Edirneliler, ev ziyaretlerini sürdürenlerin bu durumu sonlandırmalarını istiyor.

Kent sakini Levent Yaçı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yoğun bakım doluluk oranında, yüzde 80'in çok ciddi bir rakam olduğunu söyledi.

Vatandaşların tedbirler konusunda üzerine düşen görevi yapmadığını ifade eden Yaçı, "Akraba, arkadaş ziyaretleriymiş halen daha devam ediyor. Biz halk olarak o samimi duyguları bir kenara bırakıp üzerimize düşen görevi yapmamız lazım. Lütfen maske, mesafe ve hijyen diyoruz." dedi.

Yoğun bakım oranları yoğunluğunun yüksek olmasına üzüldüğünü aktaran Yaçı, şunları kaydetti:

"Samimiyet derecesi biraz daha mesafe koyarak düşürülmelidir. Ziyaretler yapılmamalı. 'Akrabama gittim, arkadaşıma gittim' gibi sohbetler duyuyoruz. Vatandaş olarak duyarlılığımızı göstermek istiyorsak, bir yoğunluk görüyorsak şikayet etmeliyiz.

Herkesin üzerine düşen görevi yapması lazım. Vatandaşların daha duyarlı olması lazım. İnsanlar 'ben uyuyorum' diyor ama görüyoruz ki maskeler çene altında hayatına devam ediyorlar."

İlker Savcı da yoğunluğu düşürmek için tam kapanmanın gerekli olduğunu düşündüğünü belirtti.

-Aşılanma oranı yüksek illerin başında

TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanı ve AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Edirne ve Çanakkale'nin kişi başına aşının uygulandığı en yüksek illerin başında geldiğini söyledi.

Nüfusu 411 bin olan kentte 95 bin 100'ü birinci doz, 64 bin 405'i ikinci doz olmak üzere 159 bin 505 aşılama yapıldı.

Fahrettin Koca, Edirne, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yoğun bakım doluluk oranı en yüksek illerden Edirne'de vatandaşlar 'eş-dost' ziyaretleri yapanlara sitem ediyor - Son Dakika


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