Yoğun bakım doluluk oranının yüzde 80'i aştığı Sinop'ta ev ziyaretleri yapılmaması çağrısı - Son Dakika

Duyuruda maske, mesafe ve hijyen kurallarının önemi de hatırlatıldı.

Duyuruda cenaze ve ev ziyaretlerinin vaka yayılımını artırdığı uyarısında bulunularak, "Ev ziyaretlerini yapmayalım, taziye ve cenazelere katılmayalım, kalabalık ortamlara girmekten kaçınalım." ifadesine yer verildi.

Sağlık Bakanlığınca yoğun bakım doluluk oranının yüzde 80'nin üzerine çıktığı açıklanan kentte, emniyet ve jandarma ekiplerinin denetimleri devam ediyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) risk haritasında "çok yüksek riskli" iller kategorisinde yer alan ve yoğun bakım doluluk oranının yüzde 80'i aştığı açıklanan Sinop 'ta, vatandaşlara ev ziyaretlerine gitmemeleri çağrısı yapıldı.

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