Yoğun bakım hasta sayısı artıyor çarşıdaki yoğunluk azalmıyor - Son Dakika

Yoğun bakım hasta sayısı artıyor çarşıdaki yoğunluk azalmıyor

- Yoğun bakım hasta sayısı artıyor çarşıdaki yoğunluk azalmıyor Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca'nın ortalama yoğun bakım hasta sayısının en fazla olduğu üçüncü kent olarak açıkladığı Gaziantep'te, 40 derecelerin üstünde seyreden hava sıcaklıklarına rağmen cadde ve sokaklardaki yoğunluk azalmadı.

- Yoğun bakım hasta sayısı artıyor çarşıdaki yoğunluk azalmıyor

Erdoğan'dan "Ayasofya'da ilk namazı siz kıldırın" önerisine yanıt: O kadar da değil
Otostop çeken genç kadının hayatı karardı! Zorla uyuşturucu kullandırıp tecavüz ettiler
Abdurrahim Albayrak, Emre Kılınç'ın fan sayfasını takibe aldı

GAZİANTEP - Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca'nın ortalama yoğun bakım hasta sayısının en fazla olduğu üçüncü kent olarak açıkladığı Gaziantep'te, 40 derecelerin üstünde seyreden hava sıcaklıklarına rağmen cadde ve sokaklardaki yoğunluk azalmadı. Maske ve mesafe kuralı yine hiçe sayıldı.

Geçtiğimiz haftalarda korona virüs vaka sayısı yoğun şekilde artan kentler arasında gösterilen Gaziantep, bu sefer de yoğun bakım hasta sayısındaki artışla dikkat çekiyor. Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca'nın açıkladığı yoğun bakım hasta sayısı en fazla artan beş kent içerisinde üçüncü sırada yer alan Gaziantep'te, artan rakamlar ve risklere rağmen cadde ve sokaklardaki yoğunlukta azalma yaşanmıyor. Pek çok noktada maske ve sosyal mesafe kuralı ise hiçe sayılırken, polis ekipleri kurallara uymayan vatandaşlara ceza yazmaya devam ediyor.

Bakan Koca'nın, dün Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Son 3 günde ortalama entübe hasta sayısı en yüksek beş il İstanbul, Ankara, Konya, Diyarbakır, Bursa. Ortalama yoğun bakım hasta sayısı en yüksek beş il ise İstanbul, Şanlıurfa, Ankara, Gaziantep ve Konya. Beklediğimiz sonuçlar için tedbirlere daha fazla uyalım" ifadelerini kullanmasının ardından gözlerin çevrildiği Gaziantep'te herhangi bir değişiklik gözlenmedi. Vatandaşlar, cadde ve sokaklarda yoğunluk oluşturmaya devam ederken, PTT şubeleri önlerinde içi içe geçmiş sıralar pes dedirtti.

Artan riske rağmen dışarı çıkan bir vatandaş, "Hava çok sıcak, bu havalarda dikkat etmek lazım. Mümkün olduğunca dışarı çıkmamak gerekiyor ama ben telefonum bozulduğu için çıkmak zorunda kaldım. İnsanların bu ortamda dikkat etmesi gerekiyor. Maske ve mesafe kuralına özen göstermek gerekiyor" derken, bir başka vatandaş ise, "Hava çok sıcak olmasına rağmen dışarısı çok kalabalık. Korona virüs nedeniyle işler de çok durgun ama insanlar galiba evde duramıyor. Olur olmaz gezip, alışveriş yapıyorlar" diye konuştu.

Fahrettin Koca, Koronavirüs, Gaziantep, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.07.2020 16:54 Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Yoğun bakım hasta sayısı artıyor çarşıdaki yoğunluk azalmıyor - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

16:09 Erdoğan'dan "Ayasofya'da ilk namazı siz kıldırın" önerisine yanıt: O kadar da değil 16:02 Otostop çeken genç kadının hayatı karardı! Zorla uyuşturucu kullandırıp tecavüz ettiler 15:35 Abdurrahim Albayrak, Emre Kılınç'ın fan sayfasını takibe aldı 15:25 Tatil sezonunu açan Afra Saraçoğlu ve Mert Yazıcıoğlu denizde birbirini öpücüklere boğdu 15:23 İran'dan Ayasofya'nın ibadete açılması hakkında ilk yorum: Mutluluk duyduk 15:18 Talihsiz adam, yeni doğan bebeğini görmeye giderken kazada öldü 15:18 Burdur diken üstünde! Alay Komutanlığında görevli askerlerde koronavirüs tespit edildi 15:07 "Abi beni bir şey ısırdı" dedikten 1 saat sonra ölen Hamza'nın vücudunda yılan izlerine rastlandı 15:03 Fatma Şahin, filmde baklava yiyen Charlize Theron'ı Gaziantep'e davet etti 14:46 Türbülansa giren Hindistan uçağı yolcularının ölüm korkusu kamerada 14:28 Gelecek Partisi'nden çok konuşulacak reklam filmi: Mülakat bitecek, liyakat gelecek 14:04 Cenk Eren'den Defne Samyeli'nin göğüs dekolteli pozuna ilginç yorum: Bizimle aynı afişte olmak istememekte haklıymış 13:55 Güvenip evlerine aldıkları şahıs tarafından 3 günde 165 bin lira dolandırıldılar 13:27 Balayı yerine hastaneye! Düğünden sonra korona teşhisi konan gelin damat tedaviye alındı 13:25 Talihsiz kadın, özel görüntülerini arkadaşlarıyla paylaşan kocasından şikayetçi oldu
Erdoğan'dan "Ayasofya'da ilk namazı siz kıldırın" önerisine yanıt: O kadar da değil
16:09
Otostop çeken genç kadının hayatı karardı! Zorla uyuşturucu kullandırıp tecavüz ettiler
16:02
Abdurrahim Albayrak, Emre Kılınç'ın fan sayfasını takibe aldı
15:35
Tatil sezonunu açan Afra Saraçoğlu ve Mert Yazıcıoğlu denizde birbirini öpücüklere boğdu
15:25
İran'dan Ayasofya'nın ibadete açılması hakkında ilk yorum: Mutluluk duyduk
15:23
Talihsiz adam, yeni doğan bebeğini görmeye giderken kazada öldü
15:18
Burdur diken üstünde! Alay Komutanlığında görevli askerlerde koronavirüs tespit edildi
15:18
"Abi beni bir şey ısırdı" dedikten 1 saat sonra ölen Hamza'nın vücudunda yılan izlerine rastlandı
15:07
Fatma Şahin, filmde baklava yiyen Charlize Theron'ı Gaziantep'e davet etti
15:03
Türbülansa giren Hindistan uçağı yolcularının ölüm korkusu kamerada
14:46
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.07.2020 17:14:51. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Yoğun bakım hasta sayısı artıyor çarşıdaki yoğunluk azalmıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]