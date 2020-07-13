Yoğun bakım hasta sayısı artıyor, çarşıdaki yoğunluk azalmıyor - Son Dakika

Yoğun bakım hasta sayısı artıyor, çarşıdaki yoğunluk azalmıyor

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca'nın ortalama yoğun bakım hasta sayısının en fazla olduğu üçüncü kent olarak açıkladığı Gaziantep'te, 40 derecelerin üstünde seyreden hava sıcaklıklarına rağmen cadde ve sokaklardaki yoğunluk azalmadı.

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca'nın ortalama yoğun bakım hasta sayısının en fazla olduğu üçüncü kent olarak açıkladığı Gaziantep'te, 40 derecelerin üstünde seyreden hava sıcaklıklarına rağmen cadde ve sokaklardaki yoğunluk azalmadı. Maske ve mesafe kuralı yine hiçe sayıldı.

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Geçtiğimiz haftalarda korona virüs vaka sayısı yoğun şekilde artan kentler arasında gösterilen Gaziantep, bu sefer de yoğun bakım hasta sayısındaki artışla dikkat çekiyor. Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca'nın açıkladığı yoğun bakım hasta sayısı en fazla artan beş kent içerisinde üçüncü sırada yer alan Gaziantep'te, artan rakamlar ve risklere rağmen cadde ve sokaklardaki yoğunlukta azalma yaşanmıyor. Pek çok noktada maske ve sosyal mesafe kuralı ise hiçe sayılırken, polis ekipleri kurallara uymayan vatandaşlara ceza yazmaya devam ediyor.


Bakan Koca'nın, dün Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Son 3 günde ortalama entübe hasta sayısı en yüksek beş il İstanbul, Ankara, Konya, Diyarbakır, Bursa. Ortalama yoğun bakım hasta sayısı en yüksek beş il ise İstanbul, Şanlıurfa, Ankara, Gaziantep ve Konya. Beklediğimiz sonuçlar için tedbirlere daha fazla uyalım" ifadelerini kullanmasının ardından gözlerin çevrildiği Gaziantep'te herhangi bir değişiklik gözlenmedi. Vatandaşlar, cadde ve sokaklarda yoğunluk oluşturmaya devam ederken, PTT şubeleri önlerinde içi içe geçmiş sıralar pes dedirtti.


Artan riske rağmen dışarı çıkan bir vatandaş, "Hava çok sıcak, bu havalarda dikkat etmek lazım. Mümkün olduğunca dışarı çıkmamak gerekiyor ama ben telefonum bozulduğu için çıkmak zorunda kaldım. İnsanların bu ortamda dikkat etmesi gerekiyor. Maske ve mesafe kuralına özen göstermek gerekiyor" derken, bir başka vatandaş ise, "Hava çok sıcak olmasına rağmen dışarısı çok kalabalık. Korona virüs nedeniyle işler de çok durgun ama insanlar galiba evde duramıyor. Olur olmaz gezip, alışveriş yapıyorlar" diye konuştu. - GAZİANTEP

Fahrettin Koca, Koronavirüs, Gaziantep, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.07.2020 22:46 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Yoğun bakım hasta sayısı artıyor, çarşıdaki yoğunluk azalmıyor - Son Dakika
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