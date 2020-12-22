Yoğun bakım hemşireleri AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Son Dakika

Ankara Şehir Hastanesinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) yoğun bakım ünitesinde çalışan hemşireler, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Hemşire Ayşegül Ak, Neslihan Karsak ve Seçim Kaya, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği, "haber", "spor" ve "yaşam" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

Hemşirelerin haber kategorisindeki seçimi, Arif Hüdaverdi Yaman'ın "İşitme engelli hastayla iletişim" isimli fotoğrafı oldu.

Hemşire Ak, İstanbul'da yoğun bakım ünitesinde görevli hemşirelerin, Kovid-19 tanısı alan işitme engelli bir hastayla kağıda yazdıkları notlarla iletişim kurdukları anın yer aldığı fotoğrafı çok beğendiğini ifade ederek, "Bu, bizim de sıkça başvurduğumuz bir yöntem. Çünkü hastalarımız entübe olduğunda konuşamıyor, bazıları bizi duyamıyor. Onlara yazılı bir görsel gösterdiğimizde, anlayabildiklerini mimiklerinden hissediyoruz." dedi.

Spor kategorisinde, Mustafa Öztürk'ün "Geleneksel Mostar Köprüsü atlayışları" adlı fotoğrafına oy veren hemşireler, salgının geride kalacağına inandıkları için seçimlerini özgürlüğü yansıtan bir fotoğraftan yana kullandıklarını kaydetti.

Hemşireler, yaşam kategorisinde ise Mesut Varol'un "Hakkari zirvelerindeki tilki" adlı fotoğrafını seçti.