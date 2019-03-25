Son Dakika Haberleri: Yoğun Bakım Hemşireleri Sertifikalarını Aldı

Yoğun Bakım Hemşireleri Sertifikalarını Aldı

15 dakika önce

Sağlık Bakanlığı tarafından Yoğun Bakım Hemşireliği Eğitim Merkezi yetkisi alan Medicana Sivas Hastanesi'nin düzenlediği Yoğun Bakım Hemşireliği Sertifika Programı tamamlandı.

Yoğun Bakım Hemşireleri Sertifikalarını Aldı, System.String[]
Sağlık Bakanlığı tarafından Yoğun Bakım Hemşireliği Eğitim Merkezi yetkisi alan Medicana Sivas Hastanesi'nin düzenlediği Yoğun Bakım Hemşireliği Sertifika Programı tamamlandı.

Hastaneden yapılan açıklamaya göre, 12 Şubat - 25 Mart 2019 arasında 240 saat süren programda 120 saat teorik, 120 saat uygulamalı eğitim verildi.

Program, Medicana Sivas Hastanesinde 16 hoca ve eğitimci hemşirenin teorik ve uygulama eğitimleri ile tamamlandı.

Yoğun bakım hemşireleri Medicana Sivas Hastanesi Genel Müdürü Şerafettin Demiray'dan, hastanede düzenlenen törenle sertifikalarını aldı.

Demiray, yaptığı açıklamada, "Bu programda emeği olan hekimlere, hemşirelere ve eğitime katılan bütün katılımcı hemşirelere teşekkür ederiz. Verimli bir eğitim olduğunu düşünüyorum, Sağlık Bakanlığının hemşireleri sertifikalandırma gayretlerine bizler de destek sağlıyoruz. Özellikli alanlarda sertifikalı hemşirelerin çalıştırılması gerektiğini düşünüyoruz. Hastanelerimizde bu programlar sayesinde sertifikalı hemşireler artarak daha kaliteli hizmet sunulmuş olacak. 2019 yılı içerisinde bir program daha açmış olacağız, muhtemelen yılın son çeyreğinde açılacak program için yine Türkiye'nin her yerinden katılımcı hemşirelerimizi bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 05:18 Kaynak: AA

Sivas, Güncel
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