Son Dakika Haberleri: Yoğun Bakım Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Programı Tamamlandı

Yoğun Bakım Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Programı Tamamlandı

1 saat önce

Sağlık Bakanlığı tarafından Yoğun Bakım Hemşireliği Eğitim Merkezi yetkisi alan Medicana Sivas Hastanesi 12 Şubat-25 Mart 2019 tarihleri arasında Yoğun Bakım Hemşireliği Sertifika programını başarı ile düzenlendi.

Yoğun Bakım Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Programı Tamamlandı, System.String[]
Sağlık Bakanlığı tarafından Yoğun Bakım Hemşireliği Eğitim Merkezi yetkisi alan Medicana Sivas Hastanesi 12 Şubat-25 Mart 2019 tarihleri arasında Yoğun Bakım Hemşireliği Sertifika programını başarı ile düzenlendi.

240 saat süren programın 120 saat teorik,120 saat uygulama eğitiminin yer aldığı program, 16 hoca ve eğitimci hemşirenin teorik ve uygulama eğitimleri ile gerçekleşti.

Bu program için çalıştıkları illerden Sivas'a gelen Yoğun Bakım hemşireleri Medicana Sivas Hastanesi Genel Müdürü Şerafettin Demiray'dan, hastanede düzenlenen tören ile sertifikalarını aldılar. Demiray " Bu programda emeği olan hekimlere, hemşirelere ve eğitime katılan bütün katılımcı hemşirelere teşekkür ederiz. Verimli bir eğitim olduğunu düşünüyorum, Sağlık bakanlığının hemşireleri sertifikalandırma gayretlerine bizlerde destek sağlıyoruz. Özellikli alanlarda sertifikalı hemşirelerin çalıştırılması gerektiğini düşünüyoruz. Hastanelerimizde bu programlar sayesinde sertifikalı hemşireler artarak daha kaliteli hizmet sunulmuş olacak. 2019 Yılı içerisinde bir program daha açmış olacağız, muhtemelen yılın son çeyreğinde açılacak program için yine Türkiye'nin her yerinden katılımcı hemşirelerimizi bekliyoruz" dedi. - SİVAS

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 04:24 Kaynak: İHA

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