Yoğun bakım hemşiresi, günlüğüne çizdiği resimler ile sergi açtı - Son Dakika

KOCAELİ'nin Darıca ilçesindeki Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli hemşire Nazik Tan, pandemi döneminde tuttuğu günlüğüne, hastaları ile sağlık çalışanlarının yaşadıklarını çizdiği resimleriyle sergi açtı.

Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin 3. Düzey Yoğun Bakım Servisi'nde çalışan hemşire Nazik Tan, pandeminin başlamasıyla birlikte tuttuğu günlüğüne hem hastaların hem de sağlık çalışanlarının yaşadığı sıkıntıları yazdı. Ayrıca illüstrasyon (resimleme) çizdi. Tan, günlüğündeki çizimlerin yer aldığı bir sergi açtı. Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki serginin açılışına Kocaeli İl Sağlık Müdürü Yüksel Pehlevan, Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Mustafa Güneş, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanvekili Yaşar Çakmak, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık ve hastane çalışanları ile vatandaşlar katıldı.

'BU SAVAŞI ÖLÜMSÜZLEŞTİRMİŞ'Serginin açılışında konuşan Kocaeli İl Sağlık Müdürü Yüksel Pehlevan, "Bir seneden bu yana pandemiyle yoğun savaş veriyoruz. Bu savaşı bizzat yaşayanlardan biri de hemşire Nazik Tan. Kalemine sağlık, bu savaşı ölümsüzleştirmiş. Kendisine teşekkür ediyorum. Rahmetli olan sağlık çalışanlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Hastalık geçiren bütün sağlık çalışanlarına geçmiş olsun diliyorum" dedi.'ÇOK BÜYÜK MÜCADELE VERDİK'Türk bayrağına sarılı bir tabutun yer aldığı çizimin, geçtiğimiz aylarda Covid-19 nedeniyle hayatını kaybeden hastanenin doktorlarından Mehmet Karakum'un cenazesini temsil ettiğini söyleyen hemşire Nazik Tan, "Şehidimiz, bizim çok büyük acımız. Bir çok hastalanan arkadaşım oldu. Hepsi görevlerine geri döndü. Kurum olarak, bütün ekiple birlikte çamaşırhaneden, güvenlik personeline kadar, inanın çok büyük mücadele verdik. Bu zincirin halkaları olarak, hep birlikte verdiğimiz mücadeleden bir yıl sonunda alnımızın akıyla çıktığımıza inanıyorum. Süreç devam ediyor. Ama biz de mücadelemize aynı şekilde devam ediyoruz" diye konuştu.'TECRÜBE ETTİKLERİMİZİ AKTARMAK İSTEDİM'

aynı zamanda ressam olan Tan, "Covid-19'un başlangıcı olan 2020 Mart ayından bugüne kadar geçen bir yıllık süreçte çizim günlüğü tuttum. Günlükte, yaşadıklarımızı, tüm sıkıntılarımızı, gördüklerimizi, tecrübe ettiklerimizi aktarmak istedim. Görsellik, her zaman daha fazla hafızalarda kalır diye düşündüm" dedi.