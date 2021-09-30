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Yoğun bakım hemşiresi, hastanede 5 aydır tedavi gören bebeğin babası tarafından silahla vuruldu - Son Dakika

Yoğun bakım hemşiresi, hastanede 5 aydır tedavi gören bebeğin babası tarafından silahla vuruldu

30.09.2021 12:51

İstanbul Bayrampaşa'da özel bir hastanenin yoğun bakım servisinde görevli hemşire, tedavi altında olan 5 aylık Down sendromlu bebeğin babası tarafından silahlı saldırıya uğradı. Göğsünden ve omzundan ağır şekilde yaralanan hemşire aynı hastanede tedavi altına alındı. Hemşirenin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Dün akşam 20.00 sıralarında meydana gelen olayda, edinilen bilgiye göre doğumundan itibaren Bayrampaşa'daki özel bir hastanede tedavi altında bulunan Down sendromlu 5 aylık Kaan adlı bebek, hafta başında kalp ameliyatı yapılmak üzere Küçükçekmece'de bulunan Mehmet Akif Ersoy Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

YOĞUN BAKIMDA BAĞIRMAYA BAŞLADI

Hastanede yapılan ameliyat sonrası Kaan bebek tekrar tedavi gördüğü Bayrampaşa'da bulunan özel hastaneye getirilerek yoğun bakım servisine alındı. Akşam saatlerinde hastaneye gelen bebeğin babası olduğu öğrenilen İ.Y., yoğun bakım servisi önünde henüz belirlenemeyen bir nedenle bağırıp çağırmaya başladı.

ÖNCE YUMRUK ATTI SONRA ATEŞ ETTİ

Bu sırada, yoğun bakım servisinde görevli hemşire E.A., neler olduğunu anlamak için dışarı çıktığı sırada baba İ.Y.'nin yumruklu saldırısına uğradı. E. A., aldığı yumruk darbesiyle yere düştü. Bu esnada, İ.Y. yanında getirdiği tabancayla hemşireye 2 el ateş etti. E.A., kurşunlardan ikisinin göğüs ve omzuna isabet etmesi sonucu ağır şekilde yaralandı. Hemşire E.A., aynı hastanede tedavi altına alınarak yoğun bakım servisine kaldırıldı.

ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Saldırı sonrası hastanenin güvenlik görevlilerince etkisiz hale getirilen İ.Y., haber verilmesinin ardından olay yerine gelen polis tarafından gözaltına alındı. Polis ekipleri olayın meydana geldiği hastanede önlem alırken, detaylı olay yeri çalışması da yaptı. Gözaltına alınan İ.Y. ise sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

"AGRESİF TAVIRLAR SERGİLEDİ"

Özel hastaneden konuyla ilgili açıklama yapıldı. Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"29.09.2021 tarihinde uzun zamandır takip ve tedavisini gerçekleştirdiğimiz Kağan Bebeğin, yakınları tarafından Yoğun Bakım Hemşiremize yönelik gerçekleştirilen silahlı saldırı sonucunda meslektaşımız ağır yaralanmış olup, hayati tehlikesi sürmektedir. Yoğun Bakım'da tedavi altındadır. Kağan Bebek 37 haftalık başka bir özel hastanede 2300 gr olarak doğmuş ve doğar doğmaz solunum sıkıntısı gerçekleşmiş ve bu nedenle entübe edilerek 112 tarafından 28.04.2021 tarihinde Bayrampaşa'daki hastanemize sevki yapılmıştır. Kağan bebek Down sendromu ve eşlik eden özefagus atrezisi, ventriküler septal defekt ve atrial septal defekt tanılarıyla yaşam mücadelesini sürdürürken hastanemiz doğduğu günden bugüne yakın ilgi ile takip ve tedavisini sürdürmüş ve tedavisi sürecinde hastanemiz tarafından özefagus atrezisi operasyou yapılmıştır. Tedavi süreci içerisinde Çocuk Kardiyovasküler Cerrahi ihtiyacı nedeniyle, kalp ameliyatı için Mehmet Akif Ersoy Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim Araştırma Hastanesi'ne ileri tetkik ve tedavi amacıyla sevki gerçekleşmiştir. Ameliyat sonrası bakım ve tedavisi için tekrar hastanemize 112 tarafından transferi edilmiştir.29.09.2021 saat 20.00 sularında ise bebeğin ailesi hastanemize gelerek uygunsuz zaman ve şartlarda yoğun bakıma girmek istemesi nedeniyle sağlık çalışanlarımıza ve doktorlarımıza agresif ve saldırgan tavırlar sergileyerek darbetmeye kalkışmıştır.

SAĞLIK DURUMU CİDDİYETİNİ KORUYOR

Yeni Doğan Yoğun Bakım Ünitesi önünde hastamızın babası tarafından sağlık çalışanımız E.A., 2 el ateş ederek silahlı saldırıya uğramıştır. Silahlı saldırı sonucu meslektaşımız, kurşunlardan ikisinin göğüs ve omzuna isabet etmesi sonucu ağır şekilde yaralanmıştır. Hemşiremiz E.A. yoğun bakım servisine kaldırılarak tedavi altına alınmıştır. Meslektaşımızın sağlık durumu ciddiyetini korumaktadır. Saldırgan İ.Y. polis tarafından yakalanarak gözaltına alınmıştır"

Yoğun Bakım, Bayrampaşa, Bebek, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Yoğun bakım hemşiresi, hastanede 5 aydır tedavi gören bebeğin babası tarafından silahla vuruldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yoğun bakım hemşiresi, hastanede 5 aydır tedavi gören bebeğin babası tarafından silahla vuruldu - Son Dakika
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