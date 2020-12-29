Yoğun bakım hemşiresi Kovid-19 hastasının torununun pişmanlığını anlattı - Son Dakika

Yoğun bakım hemşiresi Kovid-19 hastasının torununun pişmanlığını anlattı

29.12.2020 11:19
Yoğun bakım hemşiresi Kovid-19 hastasının torununun pişmanlığını anlattı, System.String[]

Yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan hastaları iyileştirmek için fedakarca mücadele eden sağlık personeli, morallerini yüksek tutmaya çabaladıkları hastalar ile yakınları arasında köprü olmaya da çalışıyor.

Yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan hastaları iyileştirmek için fedakarca mücadele eden sağlık personeli, morallerini yüksek tutmaya çabaladıkları hastalar ile yakınları arasında köprü olmaya da çalışıyor.

Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi Kovid Yoğun Bakım Servisinde görevli hemşire Sibel Efe, AA muhabirine, koronavirüs hastalarının tüm ihtiyaçlarıyla ilgilendiklerini söyledi.

Efe, bazı hastaların not kağıtlarına yazıp kendilerine verdikleri vasiyetleri yakınlarına ulaştırdıklarını ifade etti.

Hastalara psikolojik destek de verdiklerini anlatan Efe, "Hastalarla diyaloglarımızda dirençli olmalarını sağlamaya çalışıyoruz. Kimine çocukları için kimine de sevdikleri için direnmesi ve savaşması gerektiğini söylüyoruz. Solunum sıkıntısı olduğunda arkadaşlarımız elini tutarak hastalara destek oluyor ve başlarından ayrılmıyorlar. Hastalarımızı kaybettiğimizde ekip olarak herkes çok üzülüyor. Bunu ifade etmek çok zor." diye konuştu.

Efe, bu süreçte insanların, sevdiklerini korumak adına onlara dokunmaktan çekindiklerini belirtti.

Bir hasta yakınıyla diyaloğunu aktaran Efe, şunları kaydetti:

"Bir akşam bir hasta yakınından telefon aldım. Dedesini çok özlediğini, normalde çok sık görüştüklerini söyledi ve onu görme imkanının olup olmadığını sordu. Ben de bunun mümkün olmadığını ifade ettim. Benimle zaten ağlayarak konuştu. Dedesine hastalığı bulaştırdığı için büyük vicdan azabı çektiğini iletti. Dedesine küçük notları vardı, ben de onları benimle paylaşması durumunda gidip dedesinin kulağına fısıldayacağımı söyledim. Bunu duyunca çok mutlu oldu ve dedesine notlarını söyledi.

Şu anda herkes sevdiklerini korumak istiyor. Hastalardaki belirtiler, hastalığın aşamasıyla da ilgilidir. Hastalarda gördüğümüz en büyük sıkıntı solunum oluyor. Bazen de tedaviyi geciktiren hastalar bu durumu zor atlatıyor."

"Kovid-19'a yakalanıp iyileşen arkadaşlarımız hemen görevinin başına dönüyor"

Aynı hastanede Anestezi ve Reanimasyon Uzmanı olarak görev yapan Dr. Gökhan Kılınç da yoğun bakımdaki Kovid-19 hastalarıyla ilgilenirken zaman zaman duygusal anlar yaşadıklarını vurguladı.

Bazen tedavi süreçlerinden olumsuz etkilendiklerini belirten Kılınç, yakın zamanda Kovid-19 hastası bir diş hekimini kaybettiklerini dile getirdi.

Beraber çalıştıkları ve koronavirüs nedeniyle yaşamını yitiren başka arkadaşlarının da olduğunu anlatan Kılınç, "Birkaç gün önce yoğun bakımda gördüğümüz, sohbet ettiğimiz hastamızın aniden durumunun kötüleşmesiyle hayatını kaybettiğine şahit olabiliyoruz. Bu durum bizi çok üzüyor. Dışarıdaki insanlar dikkatsiz davranabiliyor. Biz bu durumu yaşadığımız için daha dikkatli olmak zorunda kalıyoruz ve herkesi daha dikkatli olmaya davet ediyoruz. Doktor, hemşire ve personellerle 7/24 beraber ekip olarak çalışmaktayız. Aramızda Kovid-19'a yakalanıp da iyileşen arkadaşlarımız, diğer çalışanları yalnız bırakmamak için hemen görevinin başına dönüyor." dedi.

Mustafa Kemal Atatürk, Yoğun Bakım, Balıkesir, EFE, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yoğun bakım hemşiresi Kovid-19 hastasının torununun pişmanlığını anlattı - Son Dakika


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