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Yoğun bakım hemşiresi göğsünden ve omzundan vuruldu! O anlar kameralara yansıdı - Son Dakika

Yoğun bakım hemşiresi göğsünden ve omzundan vuruldu! O anlar kameralara yansıdı

30.09.2021 17:09

Bayrampaşa'daki özel bir hastanede yoğun bakım hemşiresi olarak görev yapan erkek hemşire, yoğun bakımda yatan bir çocuğun babası tarafından silahlı saldırısına uğradı. Hemşirenin göğsünden ve omzundan vurulduğu anlar da kameralara yansıdı.

İstanbul Bayrampaşa'daki özel bir hastanede yaşanan dehşet anları saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Yoğun bakımda yatan bir bebeğin babasının silahlı saldırısına uğrayan erkek hemşire, göğsünden ve omzundan yaralandı.

SERVİS ÖNÜNDE BAĞIRIP ÇAĞIRMAYA BAŞLADI

Dün akşam 20.00 sıralarında meydana gelen olayda doğumundan itibaren yaklaşık 5 aydır Bayrampaşa'daki özel bir hastanede, tedavi altında bulunan down sendromlu 5 aylık Kaan adlı bebek, hafta başında kalp ameliyatı yapılmak üzere Küçükçekmece'de bulunan Mehmet Akif Ersoy Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Hastanede yapılan ameliyat sonrası Kaan bebek tekrar tedavi gördüğü Bayrampaşa'da bulunan özel hastaneye getirilerek yoğun bakım servisine alındı. Akşam saatlerinde hastaneye gelen bebeğin babası olduğu öğrenilen İ.Y., yoğun bakım servisi önünde henüz belirlenemeyen bir nedenle bağırıp çağırmaya başladı.

Yoğun bakım hemşiresine silahlı saldırı anları kamerada! Göğsünden ve omzundan vuruldu

YUMRUK DARBESİYLE YERE DÜŞTÜ

Bu sırada, yoğun bakım servisinde görevli erkek hemşire E. A., neler olduğunu anlamak için dışarı çıktığı sırada baba İ. Y.'nin yumruklu saldırısına uğradı. E. A., aldığı yumruk darbesiyle yere düştü. Bu esnada, İ. Y. yanında getirdiği tabancayla erkek hemşireye 2 el ateş etti. E.A., kurşunlardan ikisinin göğüs ve omzuna isabet etmesi sonucu ağır şekilde yaralandı. Erkek hemşire E. A., aynı hastanede tedavi altına alınarak yoğun bakım servisine kaldırıldı.

SALDIRGAN GÖZALTINA ALINDI

Saldırı sonrası hastanenin güvenlik görevlilerince etkisiz hale getirilen İ. Y., haber verilmesinin ardından olay yerine gelen polis tarafından gözaltına alındı. Polis ekipleri olayın meydana geldiği hastanede önlem alırken, detaylı olay yeri çalışması da yaptı. Gözaltına alınan İ.Y. ise sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

Yoğun bakım hemşiresine silahlı saldırı anları kamerada! Göğsünden ve omzundan vuruldu

HASTANEDEN DE KONUYLA İLGİLİ AÇIKLAMA GELDİ

Özel hastaneden konuyla ilgili açıklama yapıldı. Açıklamada şu ifadeler yer aldı: "29.09.2021 tarihinde uzun zamandır takip ve tedavisini gerçekleştirdiğimiz Kağan Bebeğin, yakınları tarafından Yoğun Bakım Hemşiremize yönelik gerçekleştirilen silahlı saldırı sonucunda meslektaşımız ağır yaralanmış olup, hayati tehlikesi sürmektedir. Yoğun Bakımda tedavi altındadır.

Kağan Bebek 37 haftalık başka bir özel hastanede 2300 gr olarak doğmuş ve doğar doğmaz solunum sıkıntısı gerçekleşmiş ve bu nedenle entübe edilerek 112 tarafından 28.04.2021 tarihinde Bayrampaşa'daki hastanemize sevki yapılmıştır.

"DOĞDUĞU GÜNDEN BU YANA İLGİ İLE TEDAVİ EDİLİYOR"

Kağan bebek down sendromu ve eşlik eden özefagus atrezisi, ventriküler septal defekt ve atrial septal defekt tanılarıyla yaşam mücadelesini sürdürürken hastanemiz doğduğu günden bugüne yakın ilgi ile takip ve tedavisini sürdürmüş ve tedavisi sürecinde hastanemiz tarafından özefagus atrezisi operasyou yapılmıştır. Tedavi süreci içerisinde Çocuk Kardiyovasküler Cerrahi ihtiyacı nedeniyle, kalp ameliyatı için Mehmet Akif Ersoy Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim Araştırma Hastanesi'ne ileri tetkik ve tedavi amacıyla sevki gerçekleşmiştir. Ameliyat sonrası bakım ve tedavisi için tekrar hastanemize 112 tarafından transfer edilmiştir.

29.09.2021 saat 20.00 sularında ise bebeğin ailesi hastanemize gelerek uygunsuz zaman ve şartlarda yoğun bakıma girmek istemesi nedeniyle sağlık çalışanlarımıza ve doktorlarımıza agresif ve saldırgan tavırlar sergileyerek darp etmeye kalkışmıştır.

Yeni Doğan Yoğun Bakım Ünitesi önünde hastamızın babası tarafından sağlık çalışanımız E.A. 2 el ateş ederek silahlı saldırıya uğramıştır. Silahlı saldırı sonucu meslektaşımız, kurşunlardan ikisinin göğüs ve omzuna isabet etmesi sonucu ağır şekilde yaralanmıştır. Hemşiremiz E.A. yoğun bakım servisine kaldırılarak tedavi altına alınmıştır. Meslektaşımızın sağlık durumu ciddiyetini korumaktadır. Saldırgan İ.Y. polis tarafından yakalanarak göz altına alınmıştır"

Yoğun bakım hemşiresi göğsünden ve omzundan vuruldu! O anlar kameralara yansıdı

Silahlı saldırı, Yoğun Bakım, Bayrampaşa, Polis, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Yoğun bakım hemşiresi göğsünden ve omzundan vuruldu! O anlar kameralara yansıdı - Son Dakika


YORUMLAR (1)
  • Tanju Karabudak: Böyle hayvan bile olamamıla insan bozuntularını derhal sınır dışı etmeli. Babamın altından azmı aldı yoğunbakımda hemşireler hayaiyetsiz adam Cevap Yaz 26 9 Yayından Kaldır
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SON DAKİKA: Yoğun bakım hemşiresi göğsünden ve omzundan vuruldu! O anlar kameralara yansıdı - Son Dakika
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